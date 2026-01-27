日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２７日、３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表の追加メンバーが発表されたことを報じた。

侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、日本代表の追加メンバーを発表。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、残る未発表選手は１人となったことを伝えた。

火曜コメンテーターのヒロミは「楽しみだね〜」としみじみ。そして「残りの１人、ドキドキしちゃうよね！」と期待を膨らませた。

さらに「本当にオールスターって感じ。勝敗も気にはなりますけど、このメンバーがそろって戦うってねぇ。で、大谷さんが監督に『他の選手と変わらない扱いをお願いします』というところが、またすごいね」と感心。最後は「俺もそういうふうに言ってみよう」と言って共演者らの笑いを誘っていた。