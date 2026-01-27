その顔が全てを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月26日の第1試合でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が出場。効果的なアガリで自己記録を更新するシーズン9勝目を挙げたが、道中では冷や汗もの展開もしばしば。特に南2局の場面では、リーチ後に超危険なドラを持ってきてしまい、怖がりまくる表情でファンを楽しませた。

【映像】怖っ！名俳優・萩原、超危険牌にビビリ顔

萩原といえば、これまでに数々のドラマ、映画、舞台などに出演してきた名俳優であり、Mリーグ誕生をきっかけにプロ雀士にもなった。先日、同じく俳優の木村拓哉と、YouTube番組の企画で、麻雀で対戦。お互いが若かりし頃に共演したドラマで、因縁めいたやりとりがあり、今回の企画で“和解”したことがネットニュースでも取り上げられ、大きな話題になった。

最近では他のMリーガーたちの表情がニュースになることを知った萩原は、プロの表現者らしく、そのあたりも意識し始めているが、それが出たのが南2局だ。3万9900点持ちのトップ目で迎えると、終盤15巡目にテンパイ。待ちは6索・八万のシャンポンと強くはなく、実際に山にも残り1枚だったが、もしアガれればダメ押しに近いだけに積極果敢に勝負に出た。

ところがその直後、親のEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）から追っかけリーチ。そして下家の萩原が一発目に持ってきたのが、なんとドラの3筒だった。石井の河には6筒が出ており、いわゆる「筋」にはなっているものの、カンチャン待ちやシャンポン待ちを否定する情報は河になく、これが一発で放銃する危険性は十分にあった。

この超危険牌に、萩原は恐る恐る河に放つと、石井からロンの声がなかったのを確認しつつも、しかめっ面となり、さらに口がきれいに「へ」の字になるほど渋い顔に。幸い、萩原がアガリを拾い難を逃れたが、視聴者からは「いい顔するなぁ」「顔で全部表現するｗ」「顔に出るわそりゃ」「ひぃいって顔したね」と、名俳優の表現力に大量のコメントを送りつけていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

