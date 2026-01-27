トヨタの意地!? 始まりは「なぜGTOが一番前なんだ」

名古屋市南区で2026年1月9日、「令和8年 愛知県警察視閲式」が開催されました。会場には機動隊をはじめ400人以上の警察官が集結。多数の一般来場者の前で、一糸乱れぬ統制の取れた動きや行進を披露しました。

【写真】日本唯一「クラウンスポーツPHEV」パトカーを色んな角度からイッキ見！

式典終了後、会場となった日本ガイシスポーツプラザの駐車場では、県警の車両展示が行われましたが、その際三菱GTOと共に姿を現したのが、日本に1台しかないトヨタ「クラウンスポーツ」のパトカーです。

クラウンといえば、トヨタが半世紀以上にわたって生産し続けているラグジュアリーカーです。大きな変革を果たしたのが、現行モデルの16代目。セダンに加え、3種類のボディタイプがラインナップされました。

うち1つが、クラウン初のスポーツSUVとなった「クラウンスポーツ」です。ボディサイズは全長4720mm×全幅1880mm×全高1565〜1570mm。ホイールベースは2770mmとなっています。

パワートレインは、2.5リッターの直列4気筒エンジンに各種モーターを組み合わせたハイブリッドモデルに加え、充電スタンドから充電のできるプラグインハイブリッド（PHEV）モデルの2種類を用意しています。駆動方式はともに4WD。トランスミッションには電気式の無段変速機を採用しています。

今回展示されたクラウンスポーツは、このPHEVモデルをベースにしています。同車は2025年3月に導入されましたが、なんとトヨタ自動車からの寄贈です。

導入時に名古屋市の県警本部で行われた式典では、愛知県警の鈴木 彰総務部長（当時）が「パトカーは白バイとともに極めて広報効果の高いもの。クラウンスポーツPHEVのパトカーは世界に１台しかないカッコイイクルマ。愛知県警としては、この唯一無二のパトカーを活用し、安心安全な愛知県を作っていきたい」とコメントしたほどで、期待の高さが伺えます。

なぜ、トヨタが寄贈したのか、その理由についても式典に参列したトヨタの河合 満エグゼクティブフェロー（当時）が、「愛知県警のカレンダーを見て、一番前に三菱自動車のGTOが乗っていた。せっかく県民の1人として（愛知県警に）守ってもらっているのに、トヨタ車を用意できないかと社内で相談したところ、すぐにということで実現した」と語っており、お膝元である愛知県に“映える”自社車両を提供したいという思いが根底にあったことが感じ取れます。

広報車、でも中身はガチ仕様！「セダン一択」から変わるか

配備先は県警総務部の広報課ですが、既存の交通取締用パトカーと同様の装備を搭載しており、スピード違反者などに対応可能な速度計なども装備しています。一方で、前述したように「クラウンスポーツ」がベースのため、スポーツカーのようなレーシングシートも備えています。



車体後面のテールゲートには限られた部分に「CROWN」「愛知県警」「POLICE」という文字が並んでいる（鈴木伊玖馬撮影）。



式典の車両展示では同じく広報課の車両となる三菱製の傑作スポーツカー「GTO」もクラウンスポーツとともに並べられ、新旧の広報車2台が肩を並べて展示されていました。

ただ、そのような展示方法だったので、クラウンスポーツのサイズ感の違いを視覚的にとらえることができました。スポーツSUVだけに、スポーツクーペであるGTOに比べると、その車体がさらに大きく感じました。

そのインパクトに惹かれたのか、クラウンスポーツの近くには多くの来場者が集まり、写真撮影をする子ども連れの姿も見られました。

愛知県警には今回紹介したクラウンスポーツベースのパトカーのほかに、クラウンセダンベースのパトカーもあります。ただ、クラウンセダンは同スポーツよりもさらに大柄です。

今回の視閲式で、筆者（鈴木伊玖馬：乗りもの好きライター）は両車を見比べてきましたが、その中で感じたのは、ひょっとしたらこの動きはトヨタのおひざ元の愛知県警で両モデルを比較したうえで、クラウンスポーツの方を新たなパトカーとして全国導入するための試金石なのかもしれないということです。

全国の警察では今、各都道県が独自調達する、いわゆる県費ものでSUVタイプのパトカーの採用が進んでいます。国費で大量調達するクラウンパトカーについても、セダンでなくてもイイじゃないか、と持っていくための「布石」なんじゃないか、と映りました。