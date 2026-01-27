女子ゴルフの勝みなみ（27＝明治安田）が27日までに自身のインスタグラムを更新。バレーボールSVリーグ・東京グレートベアーズ(GB)の試合を観戦したことを明かし、選手らとのショットを披露した。

「先日、東京グレートベアーズの試合観戦へ行ってきました」と書き出すと、選手らと自身、女子ゴルフの林菜乃子、吉田弓美子、櫻井心那の集合ショットをアップ。

「なのこちゃんと2人で行ったのですが、まさかのまさか、隣の席にゆみこさんとココナッツが来てびっくり！！！笑 4人で楽しく観戦しました♪」と客席での4ショットなども投稿した。

「試合も3対1で勝ったので、さらに4人で盛り上がっていました！笑 試合後、選手の方々と一緒に写真も撮っていただきました。お疲れの中ありがとうございました」とつづった。

さらに「2人の友達とも写真を撮ることができて満足な1日でした！※トザキチがタイに行っていていなかったので、写真は卒アル風にしてます笑（写真は本人提供）今度は5人揃って撮ろうね〜笑」とも記し、自身と林、GBの今橋祐希、伊藤吏玖の4ショットに戸嵜嵩大の顔写真を添えた。「これからも応援します Goooo!!!Tokyo Great bears!!!!!」とエールを送った。