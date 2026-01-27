欧州連合（EU）がグロックの性的画像生成をめぐり、Xに対する大規模な調査を開始した/Anna Barclay/Getty Images

ロンドン（CNN）イーロン・マスク氏率いるxAIが開発するチャットボット「Grok（グロック）」がX（旧ツイッター）上で子どもも含めた人物の性的に露骨な画像を生成するとして世界的な非難が高まったことをめぐり、欧州連合（EU）が広範囲にわたる調査を開始した。

この事案は昨年末、グロックがユーザーの求めに応じて、デジタルで服を脱がせた女性や子どもの画像を次々に生成したことで発覚した。

Xは当初、グロックを有料会員に限定して公開すると発表していたが、最終的にはすべてのユーザーがグロックで実在する人物が露出度の高い服を着た画像を作成することを禁止した。

EUの行政執行機関である欧州委員会は26日の声明で、Xが「EU域内でXへのグロック導入に伴うリスクを適切に評価し軽減したかどうか」を調査すると述べた。

XはCNNに対し、今月14日付けでX上に掲載した声明に言及。声明には「児童性的虐待コンテンツ（CSAM）や合意のないヌードなど、緊急度の高い違反コンテンツを削除する措置を講じており、Xの規則に違反するアカウントに適切な措置を講じている」といった内容が書かれている。

欧州委員会は記者に向けた説明で、Xがこれまでに講じた措置を認めつつも、グロックの導入前にリスクを適切に評価していなかったと述べた。

調査は、テック大手に対し違法で有害なオンラインコンテンツへの対策強化を求めるデジタルサービス法に基づき開始された。

調査完了の期限は示されておらず、欧州委員会が調査結果に基づいてどのような措置を取るかについても示唆はない。匿名で取材に応じた当局者は、委員会が「取り得る手段は数多くある」とし、罰金を科す可能性もあると述べた。

画像生成が物議を醸した結果、インドネシアとマレーシアでは今もグロックの利用が禁止されている。英国の規制当局もXの正式な調査を開始した。