『スター・ウォーズ』の銀河が未知の航路に進む。2027年5月28日にUS公開が決定している新作映画『スター・ウォーズ／スターファイター』は、完全新キャラクターのみで挑むことになるようだ。

『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の5年後が舞台となる新たな映画。主演は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリング�で、共演には『マン・オブ・スティール』（2013）ロイス・レイン役のエイミー・アダムスやDCドラマ「ランタンズ」でも注目のアーロン・ピエールら。悪役として、『X エックス』シリーズの“新世代スクリーム・クイーン”ミア・ゴス、『モービウス』（2022）のマット・スミスが登場する。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィだ。

『スター・ウォーズ』といえば映画シリーズを基軸に物語を拡張。全9作のスカイウォーカー・サーガのほか、2作のスピンオフ映画、アニメシリーズやでのドラマシリーズがあるが、基本的に全作において他作品のキャラクターが何らかの形で登場している。

ところが『スター・ウォーズ／スターファイター』はこうした前例を覆す。脚本を執筆したジョナサン・トロッパーは米にて、ライトセーバーは「あのユニバースと銀河の一部」であるとしながら、次のように語った。

「何もバラさないように細心の注意を払っていますが、基本的にはレガシー・キャラクターは登場しないというのは周知の事実かと思います。過去作のキャラクターは誰も登場しません。『スター・ウォーズ』の特徴として残すべき要素はいくつかあります。でも、それ以上のことは言えません。」

ルーカスフィルム前社長のキャスリーン・ケネディは任期中、新しいキャラクターを通じて新規層を開拓することにこだわった。長く複雑化した過去作との接点を持たず、全て新キャラクターのみで展開される『スターファイター』は、ルーカスフィルムにとって最も理にかなった形の作品ともなるだろう。

往年のファンに対しては、『スター・ウォーズ』らしい特徴的な要素でアピールする。その副題から戦闘機パイロットが題材になるかと予想されたが、意外なことにシリーズ最大の象徴であるライトセーバーが登場するという。あの起動音と光があれば、誰もが即座に『スター・ウォーズ』の世界に没入できるはずだ。

ちなみに本作でのライトセーバーのシーンは、たまたま現場見学に訪れていたという貴重なもの。彼は沼地にくるぶしまで浸かり、夢中になってカメラを構えていたそうだ。

『スター・ウォーズ』からは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）以来7年ぶりとなる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に日米同時公開予定。本作『スター・ウォーズ／スターファイター』はその翌年にあたる2027年5月28日にUS公開予定。

