両性愛を公表していた『アイドル学校』出身の女性歌手、突然の結婚を発表…何が彼女を変えたのか

バイセクシュアルであることをカミングアウトしていた歌手ソム・ヘビン（29、本名ソム・ヘイン）が、結婚の知らせを伝えた。

ソム・ヘビンは1月26日、自身のSNSに「私、結婚します」という文章を投稿した。

【写真】ソム・ヘビン、“恋人の女性”とツーショット公開

この日、ソム・ヘビンは「突然の知らせに感じられるかもしれませんが、私は神に出会い、真の休息と強烈な平安を経験し、そして主のもとで一生を共にする一人の人に出会うことができた」と語った。

続けて、婚約者については「私と同じ信仰の中で生き、私を心から大切にしてくれて、いつも正直な気持ちで私に温かさと平安を伝えてくれる、香ばしい匂いのする愛らしい人」と述べ、「そのようなイェフンと共に、互いを支え合う信仰の家庭を、2月のある日に愛をもって築くことになった」と明かした。

さらにソム・ヘビンは「本当はとても長い話だが、それを要約してこのようにお知らせすることになり残念ではあるが、これからも引き続き近況を伝えていくつもりであり、私は音楽と絵を通して、平安に似たアーティストとして世の中に善い影響を届けられるよう努力していきたい」と述べ、「ロマンチックに、幸せに生きていく」と付け加えた。

（写真＝ソム・ヘビンSNS）キム・イェフン（左）とソム・ヘビン

これによると、ソム・ヘビンの婚約者は歌手キム・イェフン（27）だ。2人はそれぞれのSNSを通じて、継続的に“ラブスタグラム”を続けてきた。

ソム・ヘビンは、2017年のオーディション番組『アイドル学校』を通じて名前（当時は本名）を知られるようになった。その後、自身の同性の恋人を公開し、両性愛者であることを明らかにしていた。

ソム・ヘビンのSNS投稿全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、歌手ソム・ヘビンです。

私、結婚します。

突然の知らせに感じられるかもしれませんが、私は神に出会い、真の休息と強烈な平安を経験し、そして主のもとで一生を共にする一人の人に出会うことができました。

私と同じ信仰の中で生き、私を心から大切にしてくれて、いつも正直な気持ちで私に温かさと平安を伝えてくれる、香ばしい匂いのする愛らしい人です。

そのようなイェフンと共に、互いを支え合う信仰の家庭を、2月のある日に愛をもって築くことになりました。

本当はとても長い話で、それを要約してこのようにお知らせすることになり残念ではありますが、これからも引き続き近況を伝えていくつもりであり、私は音楽と絵を通して、平安に似たアーティストとして世の中に善い影響を届けられるよう努力していきます。

長い時間の中でも私を信じ、応援してくれたすべての方々に心から感謝し、ただ幸せなロマンでありますように祈ります。

ロマンチックに、幸せに生きていきます。