テレ朝八木麻紗子アナ、上品セットアップで美脚のぞく「スラリとしてて美しい」「似合ってて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが1月25日、自身のInstagramを更新。白いセットアップスタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】39歳テレ朝美人アナ「色白で眩しい」美脚スラリの上品セットアップ姿
八木アナは「上野動物園の双子のジャイアントパンダ シャオシャオとレイレイの最終観覧日の様子をお伝えしました」とつづり、写真を投稿。黒の縁取りがある白のジャケットと膝下丈のスカートのセットアップに黒いパンプスを合わせ、スラリとした脚が覗くスタイルとなっている。
また「3〜5枚目は2022年5月に家族で上野動物園に行った時の写真です 我が家の兄妹もこの頃はまだ小さかったー！！」とし、過去に撮影したパンダの写真と子どもたちの姿も公開している。
この投稿に「白の服似合ってて素敵」「セットアップ衣装可愛い」「相変わらず美しい」「スラリとしてて美しい」「今日もお疲れ様でした」「色白で眩しい」などと話題となっている。
八木アナは、2011年2月27日に同局の野上慎平アナウンサーと結婚。2016年2月に第1子男児が誕生し、2019年5月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
◆八木麻紗子アナ、上品セットアップコーデ披露
◆八木麻紗子アナの投稿に反響
