Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶Ó¿¥¤µ¤ó¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÈëÌ©¤Ë»ëÄ°¼Ô¾×·â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ø¥Ó¡¼¡×¡Ö¾ï¤ËÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/27¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè82ÏÃ¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¶Ó¿¥¡£¸åÆü¡¢¹¾Æ£¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤Î¾±ÅÄÂ¿µÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬¡¢¶Ó¿¥¤Î¸å³ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¶Ó¿¥¤Ï¡Ö»ä¤Î²¼¤Ç¤Ï¶µ»Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¹¾Æ£¤Ï¡ÖÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¡£°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤À¤½¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡ÖÃÎ¤Ã¤Á¤ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©Èà¤Ï¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡£¾±ÅÄ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÄëÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÈà¤Ï¡¢Íî¤Á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»î¸³¤ËÁ´¶µ²Ê¹ç³Ê¤·¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢ÄëÂçÂ´¶È¤Î»ñ³Ê¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ÄÂçÈ×ÀÐ¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¡£¶µ°÷ÌÈµö¤âÄëÂçÂ´¶È¤Î»ñ³Ê¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¤Ç¡ÖÂçÈ×ÀÐ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¶Ó¿¥¡£²È¤¬ÉÏ¤·¤¯ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂÎ¤â¼å¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ³Ø¤òÃæÂà¤·Ìµ»ñ³Ê¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¡¢¥È¥¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ë¾±ÅÄ¤È¶µ°÷¸¡Äê»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âè21ÏÃ¡Ê2025Ç¯10·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥È¥¤¬¸¡Äê»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶Ó¿¥¤¬¡Ö¤è¤¦³Ð¤¨¤Á¤ç¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¡¡¢°ì±þ¤Ï¡Ä¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¹¾Æ£¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¶Ó¿¥¤¬ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë²ñÏÃ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÏÃ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¶Ó¿¥¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ø¥Ó¡¼¡×¡Ö¾ï¤ËÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Èµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö³Î¤«¤ËËÜÈÖ¤Ë¼å¤½¤¦¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¿´¤«¤é¾Ð¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
情報:NHK
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
