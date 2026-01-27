BTS、ワールドツアー北米＆ヨーロッパ全41公演が全席完売！日本追加公演にも注目集まる

BTSが、世界的な注目度の高さを改めて証明した。

BTSは、1月24日までワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」北米・ヨーロッパ公演のチケット販売を実施。各地域では販売開始直後からスタジアム級会場の座席が次々と埋まり、全席完売を記録した。

【写真】BTS、新アルバム準備中の完全体写真

BTSは4月25日・26日・28日に米フロリダ州タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで北米ツアーの幕を開ける。その後、エルパソ、メキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど計12都市で31公演を開催予定だ。このうちタンパ、スタンフォード、ラスベガスでは、チケット発売後の反響を受け、それぞれ1公演ずつ追加公演が決定した。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

さらに6月26日・27日には、スペイン・マドリードのリヤド・エア・メトロポリターノでヨーロッパツアーをスタート。ベルギー・ブリュッセル、イギリス・ロンドン、ドイツ・ミュンヘン、フランス・パリなど、ヨーロッパ主要5都市で計10公演を行う。

BTSは今回の北米ツアーを通じて、公演史に新たな記録を刻む。米エルパソのサン・ボウル・スタジアム、スタンフォード・スタジアム、フォックスボロのジレット・スタジアム、ボルチモアのM&Tバンク・スタジアム、アーリントンのAT&Tスタジアムにおいて、韓国アーティストとして初の単独公演を開催する。

BTSのワールドツアーは、4月9日に高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで開幕する。高陽公演は先行販売のみで全3公演が完売した。その後、4月17日の日本・東京ドーム公演を経て、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど、計34都市で82公演を予定している。これはK-POPアーティストによる単独ツアーとして史上最多公演数となる。さらに、今後チケット販売を控える地域も多く、ツアーの勢いがどこまで広がるのか注目が集まっている。また、日本や中東での追加公演も予告されており、ツアー規模はさらに拡大する見通しだ。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。全14曲を収録した本作は、グループのアイデンティティや深い愛といった普遍的な感情を描いたアルバムで、世界中のリスナーから共感を集めることが期待されている。

（記事提供＝OSEN）