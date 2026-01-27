Snow Man佐久間大介、喉の不調で「ラヴィット！」欠席 急きょ深澤辰哉が代役に「今日は大事をとって」
【モデルプレス＝2026/01/27】1月27日、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）が放送された。Snow Manの佐久間大介が体調不良のため欠席し、代役として深澤辰哉が出演した。
【写真】スノ佐久間の代役務めた最年長メンバー
宮舘涼太と交代で毎週火曜日の隔週レギュラーを務めている佐久間。今回、番組の公式X（旧Twitter）は「本日出演予定だったSnow Man佐久間大介さんは体調不良のため、欠席となります」と報告。続けて「急遽ピンチヒッターとしてSnow Man深澤辰哉さんが緊急参戦決定」と深澤が佐久間の代役として出演することを報告した。
同番組では、オープニングにて深澤が紹介されるとスタジオから「ふっかー！（深澤の愛称）」との声が上がり歓迎ムード。MCの麒麟・川島明が「喉がね、ちょっと声が枯れてるということで」と佐久間の現状について説明すると、深澤は「体調はよくなっていってるんですけど、今日は大事をとって」と口に。深澤はその後も笑顔で番組を盛り上げていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆佐久間大介「ラヴィット！」欠席
◆深澤辰哉、急遽「ラヴィット！」出演
