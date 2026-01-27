２７日公示の衆院選は３６年ぶりの真冬の選挙戦となるため、雪や寒さが低下傾向にある投票率にどう影響するかが注目されている。

衆院選（小選挙区選）の投票率は、前回２０２４年が５３・８５％で、戦後最低だった１４年の５２・６６％、１７年の５３・６８％に次いで３番目に低かった。戦後最高だったのは、「５５年体制」下で初めて自民、社会両党が激突した１９５８年の７６・９９％で、近年は５０％台前半で低迷している。

２０１４年以降は１０月か１２月に投開票だったが、今回は真冬で、日本海側を中心に大規模な積雪が続いている。過去に２月の投開票は２例あり、１９５５年は７５・８４％、９０年が７３・３１％と、大きな落ち込みは見られなかったが、今回は近年の低迷傾向とあいまって、雪や寒さが有権者を投票所からさらに遠ざけるのではないかとの指摘がある。

総務省や各地の選挙管理委員会は期日前投票の積極的な活用を呼びかけるほか、同省は専門の対応チームを設け、車両を使った移動式の期日前投票所の設置や、当日投票所への移動支援の取り組みなどを自治体に促している。

雪などに加え、前回選から約１年３か月しか経過していないのも懸念材料で、有権者の関心が高まらないことも警戒されている。