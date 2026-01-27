心に深く残るインパクトや、あの卵料理まで。漢字で書く言葉とカタカナで書く言葉が入り交じった、絶妙な難易度の「ひらがな2文字」クイズです。1分以内にすべての言葉を完成させられるでしょうか？

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、感情を揺さぶる言葉からおいしい料理の名前まで、幅広くピックアップしました。頭を柔らかくして考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

きょう□□
ぶん□□
□□あく
おむ□□

ヒント：ふわふわな卵料理の名前を思い浮かべると？

答えを見る






正解：れつ

正解は「れつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「れつ」を入れると、次のようになります。

・きょうれつ（強烈）
・ぶんれつ（分裂）
・れつあく（劣悪）
・おむれつ（オムレツ）

「強烈」や「分裂」のように、激しい勢いや分かれる様子を表す漢字の言葉が並ぶ中、最後はカタカナでおなじみの「オムレツ」が隠れていました。同じ「れつ」という響きでも、漢字の「烈・裂・劣」と、外来語の一部としての「レツ」では、受ける印象がガラリと変わるのが面白いポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)