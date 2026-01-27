【ひらがなクイズ】空欄に入る共通の2文字は？ ヒントはふわふわのおいしい料理の名前！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、感情を揺さぶる言葉からおいしい料理の名前まで、幅広くピックアップしました。頭を柔らかくして考えてみてください。
きょう□□
ぶん□□
□□あく
おむ□□
ヒント：ふわふわな卵料理の名前を思い浮かべると？
▼解説
それぞれの言葉に「れつ」を入れると、次のようになります。
・きょうれつ（強烈）
・ぶんれつ（分裂）
・れつあく（劣悪）
・おむれつ（オムレツ）
「強烈」や「分裂」のように、激しい勢いや分かれる様子を表す漢字の言葉が並ぶ中、最後はカタカナでおなじみの「オムレツ」が隠れていました。同じ「れつ」という響きでも、漢字の「烈・裂・劣」と、外来語の一部としての「レツ」では、受ける印象がガラリと変わるのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
正解：れつ
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)