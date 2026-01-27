マツダ「CX-3」ラインナップスッキリ刷新

2025年12月11日、マツダはコンパクトSUV「CX-3」の機種体系を変更する一部改良を発表しました。

今回は、人気装備の標準化やラインナップ整理が行われましたが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ新「CX-3」です！ 画像で見る（40枚）

CX-3は2015年に登場したマツダのコンパクトSUVで、「魂動デザイン」とSKYACTIV技術を採用したモデルとして人気を集めてきました。

現行型は全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベース2570mmの5人乗り。街中で扱いやすいサイズ感と、上質な内外装が特徴です。

パワートレインは1.5リッターガソリン「SKYACTIV-G 1.5」と、1.8リッターディーゼル「SKYACTIV-D 1.8」を設定。トランスミッションは6速AT、駆動方式はFFと4WDを用意しています。

最高出力の代表値としては、ディーゼルエンジン車で最大95kW（130PS）、燃費はWLTCモードで 最大20.0km／Lとされています。

先進安全装備は、衝突被害軽減ブレーキやブラインドスポットモニタリング、360度ビューモニターなどを標準化し、日常の運転を幅広くサポートします。

今回の一部改良では、ラインナップが大きく整理され、ガソリンモデルは「15S Urban Dresser II」、ディーゼルモデルは「XD Vivid Monotone II」の2種類に集約されました。

ガソリンモデルでは、人気の高い「アダプティブLEDヘッドライト（ALH）」と「自動防眩ルームミラー」が標準装備化され、装備価値が向上しています。

一方ディーゼルモデルでは、フロントガラスに「スーパーUVカットガラス」「IRカットガラス」が新採用され、快適性が強化されました。

また、従来設定されていた「15S Touring」「15S Vivid Monotone」「XD Touring」などのグレードは廃止され、選びやすい構成へと再編されています。

CX-3の価格（税込）は、270万4900円から355万7400円です。

※ ※ ※

CX-3について、都内の販売店スタッフは「装備が整理されて分かりやすくなった、という声が多いですね。特にALH標準化は『お得感がある』と好評です」と話します。

実際、人気装備の標準化はユーザーの満足度向上につながりやすく、販売現場でもプラスに働いているようです。