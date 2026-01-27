『パンどろぼう』の“ボディバッグ付きムック”発売へ！ ペットボトルも入る便利な大容量サイズ
絵本シリーズ『パンどろぼう』のボディバッグが付属した「パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉」（KADOKAWA）が、3月16日（月）から、全国の書店などで発売される。
【写真】便利な仕様が満載！ ボディバッグの詳細
■普段使いにぴったり
今回発売される「パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉」は、付録に便利機能満載のボディバッグが付いたムック第7弾。
ふわモフなパンどろぼうのワンポイントがかわいいアシンメトリーデザインのバッグは、ペットボトルもミニ折りたたみ傘も入るたっぷりサイズで、普段使いや旅行にぴったりなアイテムとなっている。
また、背面にファスナー付きポケットが施されているほか、中にも仕切りがあり使い勝手が抜群。さらに、冊子には『パンどろぼう』がもっと好きになるクイズなど、楽しい企画が収録されている。
