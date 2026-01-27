昨年に開設されたドジャース公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ）」は27日、都内で会見を開き、26年シーズンに向けた展開および会員特典の詳細と27日正午より新規入会の受付を開始することを発表した。登壇したビジネス戦略＆アナリティクス担当のマイケル・スペトナー氏は「大谷、山本、朗希の3人がそろっているからこそ、注目度が高まってきている。実際に足を運んでくる日本のファンとも話す。世界屈指の日本の素晴らしいファン」と日本人ファンの熱量の高さに驚きを示した。

「Dodgers Fan Club」は、日本のファンにベースボールやドジャースの魅力を発信することを目的としてスタート。普段見ることができない舞台裏をコンテンツとして発信し、選手やコーチたちとの距離を縮めるとともに、ドジャースタジアムでの観戦体験をより日本のファンに届け、日本各地のファン同士のコミュニティ形成を図るなど、記憶に残る体験価値の提供を目的としている。

本年度のファンクラブ会員特典は、東京ドームで開催される 2026 ワールドベースボールクラシックプールCの観戦チケット2枚が当たる抽選への参加権（東京ドーム内でも最高クラスのプレミア席である指定席SSS・SS・S）や、大谷翔平ボブルヘッド、2024年/2025年ワールドシリーズ連覇ロゴ入りファンクラブ限定キャップなどの限定アイテムが同封されたウェルカムギフトボックス、ドジャース関連イベントへの会員限定参加権、山本由伸投手のオンラインライブQ＆Aへの参加など、充実した内容となっている。