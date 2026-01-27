テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが、最新ショットとイタリア・ミラノでのバレエ留学時代のショットを公開した。

下村アナは２７日までに、自身のインスタグラムを更新。「＃有働ｔｉｍｅｓ ＃衣装 × ＃ミラノ」と記し、水色のワンピースを着たショットを投稿。

「今回この衣装を着させて頂いて ミラノに＃バレエ 留学していた頃に親しんだ演目 Ｓｅｒｅｎａｄｅ の衣装カラーを思い出しました。アルバムを掘り起こし、当時の写真と再会 水色の色合いは少し異なりますが、シンプルで上品なデザインと、やさしい色合いが印象に残ります。せっかくなので、バレエ留学時代の写真もあわせて紹介」と、ミラノでバレエに取り組んでいた頃の写真もアップ。

「今から１１年も前のことになります。朝から晩まで踊りに向き合った日々。仲間との切磋琢磨（せっさたくま）、寮生活での国際交流。価値観が大きく広がった、今の私の原点です」とつづった。

続けて、まもなくミラノで冬季五輪が開催されることに触れ「ミラノの街は、文化と芸術が息づく場所。どこを切り取っても、美しい街並みが広がっています。スポーツとともに、開催地ミラノが持つ文化や芸術の魅力にもご注目を」と付け加えた。

この投稿には、「いつも素敵です」「ミラノでバレエ凄（すご）すぎます」「相変わらずキレイですね」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」などのコメントが寄せられた。

下村アナは、４歳からクラシックバレエを始め、高校卒業後にカナダとイタリアに計２年間バレエ留学したが、足を痛めバレエを続けることを断念。「２０１６年ミス・インターナショナル」に出場し準ミスインターナショナル日本代表（第３位）に選出され、１９年にテレビ朝日に入社した。現在は同局系「報道ステーション」「有働Ｔｉｍｅｓ」などに出演している。