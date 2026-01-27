昨年に開設した日本在住のファン向けの公式ファンクラブ「Ｄｏｄｇｅｒｓ Ｆａｎ Ｃｌｕｂ」は２７日、都内で２６年シーズンに向けた展開および会員特典の詳細を発表した。２７日から新規入会受け付けを開始する。

ドジャースのビジネス戦略＆アナリティクス担当でバイスプレジデントのマイケル・スペトナー氏が来日し、都内で行われた詳細発表会に出席。初年度となる２５年度は会員数が４万人だったことを明かし、「本年度の目標は１０万人の会員です」とした。

２５年のファンクラブでは、年会費７・５万円のＭＶＰ会員コースが「販売開始２分」で完売。今季の同会員コースについて、スペトナー氏は「素晴らしいイベントでスゴイ体験をしてもらいたい。ＷＳトロフィーやリングへのアクセスを提供し、引退選手と交流するなど詳細を詰めている。１か月以内に発表できれば」と言うにとどめた。

イベントや参加型特典としては、東京ドームで開催されるＷＢＣの観戦チケット２枚が当たる抽選への参加券（指定席ＳＳＳ、ＳＳ、Ｓ）や都内でのドジャース関連イベントの会員限定参加権、事前に質問を募集し、山本由伸投手がライブ配信中に回答する予定のオンライン・ライブＱ＆Ａなどを発表した。

ドジャースへの人気は年々増すばかりだが、同氏は「大谷、山本、朗希の３人がそろっているからこそ、注目度が高まってきている。実際に足を運んでくる日本のファンとも話す。世界屈指の日本の素晴らしいファン。情熱のレベルが違う。スポーツに対して尊敬の念を抱いている。日本のファンの特徴ですね」と話した。