ＭＬＢは２６日（日本時間２７日）、公式ＸでＤバックスのＮ・アレナド内野手（３４）が３月に行われるＷＢＣプエルトリコ代表に決定したことを発表した。

アレナドは１７、２３年ＷＢＣは米国代表として出場してきたが、今回は母がルーツを持つプエルトリコ代表として出場する。プエルトリコは１次ラウンドでキューバ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じＡ組に入り、同ラウンドは母国開催となっている。１３、１７年大会で準優勝した強豪国。１３年には準決勝で日本と激突し、３―１で勝利したこともある。今大会も守護神ディアス（ドジャース）、主将のリンドア（メッツ）らを擁する優勝候補の一つだ。

アレナドはカージナルスから今月１３日（同１４日）にトレードでＤバックスに移籍。カ軍はアレナドとの契約がまだ２年総額４２００万ドル（約６４億８０００万円）残っていたため、２６００万ドル（約４０億１０００万円）を負担するという。なお、残りの１６００万ドル（約２４億７０００万円）のうち、最初に契約を結んだロッキーズが５００万ドル（約７億７０００万円）を負担。Ｄバックスは今季５００万ドル、来季６００万ドル（約９億３０００万円）を支払うことになっている。

４月に３５歳を迎える大砲は通算３５３発。過去３度の本塁打王を含めてシーズン３０本塁打を７度マークしているが、２４年は１６本、昨季も１２本に終わり、チーム再建を目指していたカージナルスはおととしのオフから放出をもくろんでいた。Ｄバックスは昨季途中にスアレスをマリナーズに放出したことで三塁が空席になっていた。