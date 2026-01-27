切り餅2個で幸福感！レンジで簡単、失敗なし。プロ直伝『みかん大福』断面美に注目

お正月のお餅とあんこが残っていたら、みかんをひとつ包んでみて。もちもちのお餅と粒あん、そこからじゅわっと溢れるみかんの果汁。カットすれば、切り口もばっちり映えるフルーツ大福の完成です。

この組み合わせ、やっぱり間違いなし。作り方は動画とあわせて、ぜひチェックしてみてください。

『みかん大福』のレシピ

材料（4個分）

みかん（小）……1個（約100ɡ・正味約80ɡ)

切り餅……2個(約100ɡ)

市販の粒あん……100ɡ

砂糖……大さじ1/2

片栗粉……大さじ2

作り方

（1）みかんは皮をむいて筋を取 り、4等分（約20ɡずつ)に分ける。

粒あんを4等分にし、15cm四方のラップでそれぞれ包み、ラップの上から厚さ2〜3mm に手でのばす。

ラップを開いてあんの上にみかんをのせ、みかんを完全におおうように再びラップで包む。

（2）口径約15cmの耐熱のボールに餅、 砂糖、水大さじ2を入れてふんわ りとラップをかけ、電子レンジ（600W）で1分40秒加熱する。

（3）（2）を耐熱のゴムべらでまんべんなく練り混ぜ、餅生地を作る。

餅が水分をしっかり吸い込み、強い弾力とつやが出て、表面がなめらかになるまで混ぜる。

（4）バットに片栗粉を広げて（3）を入れ、表面にも片栗粉をまぶす。カードなどで4等分（約30ɡずつ）にする※ 。

※あんを包むときに餅生地がたりなくならないよう、目分量ですませず重さを量ること。

餅生地を手にのせ、厚さ5〜7mmに丸く広げる。 1枚につき（1）を1個のせ、両手のひらを使って餅生地を下から上に少しずつ 引き上げるようにしながらあんを包み、口を閉じて丸く形を整える。バットに戻し、全体に片栗粉を薄くまぶす。

ひと口ほお張れば、また次のひと口を誘うおいしさ。簡単だから、子どもと一緒に作るのもおすすめです。

特別なことをしなくても、少し手を動かすだけで、おやつの時間がぐっと楽しくなりますよ♪

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）