ドジャースは27日、公式ファンクラブ Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ)」の、2026年シーズンに向けた展開、および会員特典の詳細を発表した。1月27日正午より、新規入会受付を開始する。

2026年度の「Dodgers Fan Club」は、4種類の会員コース（MVP会員、オールスター会員、ルーキー会員、無料会員)が用意され、それぞれ異なる特典がある。無料会員登録でも、デジタル会員証の発行や一部の会員限定コンテンツへのアクセスが可能で、いつでも有料会員コースにアップグレードできる。

26年度のファンクラブ会員特典は、東京ドームで開催される「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）プールCの観戦チケット2枚が当たる抽選への参加権（指定席SSS・SS・S)や、大谷翔平ボブルヘッドなどに加え、ドジャース関連イベントへの会員限定参加権、山本由伸投手のオンラインライブQ&Aへの参加など、充実した内容となっている。

ドジャースのビジネス戦略＆アナリティクス担当バイスプレジデントのマイケル・スペトナー氏は「Dodgers Fan Clubは開設と同時に熱狂的な反響があり、私たちは大きな感動を覚えました。これからも日本のファンの皆さまがドジャースとさらに深くつながるため、より価値ある革新的な方法を提供し続けることをお約束いたします。この素晴らしいコミュニティを築けたことを誇りに思うとともに、日々示してくださる情熱に心から感謝しております。今後も、日本全国のドジャースファンの皆さまに向けて最高の体験をお届けするため、全力で取り組んでまいります」とコメントした。