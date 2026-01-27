お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、26日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。骨折の後日談を語った。

同番組でクロちゃんは、肋骨を骨折した経緯を報告。元恵比寿マスカッツでグラビアアイドルの松岡凛とバーで飲んでいたところ、酔っ払ってよろけた松岡を助けようとして転んでしまい、肋骨が折れたという。

その後日談としてクロちゃんは「凜ちゃんはベロベロに酔っ払ってたので記憶がなくて。だから俺は“助けたんだよ”って強く言ったけど、覚えてないから半信半疑みたいな感じで」と打ち明けた。

これを受けて、話を聞いていた「我が家」坪倉由幸が「訴えようよ、凜ちゃんを。凜ちゃんのせいで仕事になんないこともあるでしょ？」とけしかけると、クロちゃんは「だけどまあ、凜ちゃんは次に会った時にサービスしてくれそうだから」と告白。共演者からは笑いが漏れ、「何だよ、サービスって」とツッコまれた。

そのため坪倉は「クロちゃんが何かしようとして、“やめてよ”って倒れたんじゃないの？」「美化してない？」と疑いの目を向けた。

しかしクロちゃんは「話が変わってる！」と嘆きつつ、「“次に会った時にお礼するね”って言ってくれたから、何してくれるんだろうなと思って」と期待していた。