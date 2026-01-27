公開中の「恋愛裁判」で、元日向坂４６の斉藤京子が演じているのは、法廷に立たされる元アイドル。

恋愛禁止のルールを破ったために、裁判の被告になるヒロインだ。斉藤にとっては、挑戦的な役だが、「アイドル時代にはできなかった題材に踏み込んだ」と話す。（近藤孝）

斉藤が演じる真衣は、５人組アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーで、中学校の同級生の敬（倉悠貴）と再会。互いに引かれあうが、メンバーは恋愛をしてはいけないというルールに反し、敬と共に芸能事務所から訴訟を起こされる。

斉藤が脚本を初めて読んだのは、２０２４年の春。日向坂４６を卒業し、新しい芸能事務所に移籍した直後だった。「大きなスクリーンに見合ったお芝居ができるのかなという不安と、このような内容でファンがどう思うかなという気持ちがよぎった」と斉藤。「アイドルの恋愛というテーマで映画を作ることはタブーなのかなと思っていたので、衝撃を受けた」ともいう。

それでも、真衣役を決めるオーディションに臨んだのは、「本当に面白い物語で、元アイドルの私が演じたら、よりリアルになるのでは」と思ったからだ。深田晃司監督らから、オーディション参加への声がかかると、「絶対に受けたい」と即答した。「ファンの方からどう思われるのかを気にしていたら、俳優として仕事をしていくことができないと思った」と明かす。

映画では、ルールよりも恋愛を選んだ真衣が、アイドルであることにこだわる他のメンバーや握手会に参加するファン、信頼関係を壊されたと主張する事務所社長らの間で苦悩しながら、自らの道を選び取っていく。斉藤自身は、「日向坂時代は、アイドルも恋愛をしていいとか、悪いとかということを、みんな自分から話題にすることがなかった」と言い、「撮影が終わった今でも、答えが出ない」と胸の内を語る。

ただ、真衣の最後の決断については、「彼女の成長が感じられるし、自分らしさを優先したところが、すごく尊敬できる」と好意的にとらえている。

ライブやイベントの様子、楽屋でのやりとり、リハーサルの風景なども、映画の見どころ。企画、脚本も兼ねた深田監督のアイドル業界への取材の成果が生かされ、リアルな描写が多い。「業界にいた人でないと描けないぐらい、リアリティーがある。なんとなく目に見えているアイドルじゃなく、脚本に細部が書かれているのがすごいと思った」

リアルにこだわったアイドル像を、ファンはどう見るのだろうか。昨年の東京国際映画祭で映画を見たファンから、感想が寄せられた。「アイドル業界について、こんなに考えさせられたことはなかったという声がたくさんあったので、安心しました」