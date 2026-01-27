「まさかの…」「びっくり」「どういう経緯?」日向坂46元センターが浦和の決起集会へ
浦和レッズは26日、開幕直前イベント「REDS START 2026 大決起集会 supported by 三菱重工」に、日向坂46の元メンバーで女優の佐々木美玲さんがゲスト出演することを発表した。
佐々木さんは日向坂46時代にアルバムリード曲のセンターなどを務め、昨年にグループを卒業。現在は女優やモデルとして活躍している。
クラブによると、佐々木さんは「観戦初心者代表」としての参加になるという。
イベントは2月1日に浦和駅東口駅前市民広場(浦和PARCO前)で開催。当日はJリーグ名誉女子マネージャーの足立梨花さんも登場する。
ゲストを告知したクラブ公式X(@REDSOFFICIAL)には、「み、みーぱん!?」「まさかのみーぱん」「びっくり」「どういう経緯?」「すご!!」「めっちゃ可愛い!!!」などの反応が寄せられた。
佐々木さんは日向坂46時代にアルバムリード曲のセンターなどを務め、昨年にグループを卒業。現在は女優やモデルとして活躍している。
クラブによると、佐々木さんは「観戦初心者代表」としての参加になるという。
ゲストを告知したクラブ公式X(@REDSOFFICIAL)には、「み、みーぱん!?」「まさかのみーぱん」「びっくり」「どういう経緯?」「すご!!」「めっちゃ可愛い!!!」などの反応が寄せられた。
♦️#REDSSTART 大決起集会♦️— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) January 26, 2026
〜あなたもファミリーに!〜
レッズプレゼン選手権 ゲスト発表第2弾
午前に引き続き、ゲストを発表‼️
⚽️プレゼンエントリーNo.3⃣
Jリーグ愛は誰にも負けないレッズの会場に久々登場、Jリーグ名誉女子マネージャー
足立梨花 氏@adacchee… pic.twitter.com/wRl8BXMR4B