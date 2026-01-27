　浦和レッズは26日、開幕直前イベント「REDS START 2026 大決起集会 supported by 三菱重工」に、日向坂46の元メンバーで女優の佐々木美玲さんがゲスト出演することを発表した。

　佐々木さんは日向坂46時代にアルバムリード曲のセンターなどを務め、昨年にグループを卒業。現在は女優やモデルとして活躍している。

　クラブによると、佐々木さんは「観戦初心者代表」としての参加になるという。

　イベントは2月1日に浦和駅東口駅前市民広場(浦和PARCO前)で開催。当日はJリーグ名誉女子マネージャーの足立梨花さんも登場する。

　ゲストを告知したクラブ公式X(@REDSOFFICIAL)には、「み、みーぱん!?」「まさかのみーぱん」「びっくり」「どういう経緯?」「すご!!」「めっちゃ可愛い!!!」などの反応が寄せられた。