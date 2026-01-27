アメリカでは東部から南部にかけ歴史的な寒波が到来し、これまでに少なくとも29人が死亡しました。

レビット報道官

「ホワイトハウスはこれから数日間、寒波で深刻な影響を受けた各州の知事らとの情報交換を続けます」

アメリカでは歴史的な寒波の影響で各地で大雪となり、AP通信によりますと、これまでにニューヨーク州やテキサス州・ミシシッピ州など12の州で、少なくとも29人の死亡が確認されました。

また、メーン州ではプライベートジェット機が墜落し7人が死亡。墜落原因は明らかになっていませんが、現場は寒波の影響で大荒れの天気だったということです。

すでに大雪のピークは越えたと見られる一方、26日も各地で停電が続いたほか、航空便も大きく乱れ、8000便以上が遅延またはキャンセルとなったということです。

記者

「連邦議会もきょうは雪でお休みなんですけど、敷地内では子どもたちがそり遊びをしています」

首都・ワシントンでは大雪の影響で多くの政府機関や学校が閉鎖となり、子どもたちが議会でそり遊びを楽しんでいました。

子ども

「雪のせいで学校は休みなんだ。（Q.雪は好き？）雪は大好き」

アメリカ国立気象局は「今後、数日間は寒波の影響でアメリカ東部の3分の2の地域で厳しい寒さとなる」などとして、引き続き警戒を呼びかけています。