◆テニス ▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午前１０時過ぎには、まだ２６度。プレスルームに表示されているヒートルール適用の目安になる熱ストレス（ＨＳＳ）指数は１・３で、すべての屋外コートの試合が中断される５・０には、まだ大きな開きがあった。

正午には気温３５度に到達。ただ、体で感じる体感気温は３１度ほどと発表されており、ＨＳＳも３・０と、それほど高くない。湿度、放射熱、風速などが、ＨＳＳを抑えていると考えられる。午前９時に始まった試合は、まだ続行中だ。しかし、気温は午前１０時から約２時間で、約１０度も急上昇中。

同気象庁は、午後２時ごろに気温４０度を超え、午後５時あたりに最高４５度に到達すると予測している。

◆ヒートルールと熱ストレス指数 メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。