駐車した車の周りに接着剤で石を貼り付けた隣人のために頭を痛めているという話が伝えられた。

韓国のオンラインコミュニティに27日、「駐車を防ごうと石を接着剤で付けた隣人の横暴」という文が投稿された。

情報提供者のAさんは「A、B、C棟があるマンションに住んでいる。マンション住人なら共同で駐車できる多世帯住宅だ。ところが引っ越してきて1週間でだれかが石を地面に貼り付けて駐車を防ごうとしている」と主張した。

Aさんが公開した写真と動画には、駐車していた車のタイヤを中心に大きな石が置かれている。この石は接着剤で地面に貼り付いた状態だったという。Aさんは「連絡先も隠されており警察が出動した。当初は現場で円満に解決しようという雰囲気だった。だが問題の当事者を見て警察が『事件処理しよう』と話し器物損壊として受け付けた」とした。

その上で「初めて会う関係なのに相手は私を見るやいなや罵声を浴びせた。町内の住民と管理会社スタッフにもあまりにも神経質な人としてすでに有名な人物。この人物は過去にもC棟前にあるリサイクルボックスをめぐり『なんでA・B棟の人がここにきて分別をするのか』として石を積んで境界線を作り、これによって夜間には住民が石に気付かずつまずくことも多かった」とした。

Aさんは「現在駐車場にある分離回収境界石と駐車境界線の石も接着剤のようなもので貼り付けられており片づけることもできない状態。区庁に申告すれば管理業者へ、管理業者は再び区庁へ押し付けるばかりだ」と訴えた。