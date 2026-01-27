２５日に千秋楽を迎えた大相撲初場所で準優勝した平幕熱海富士が２６日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」のＳＯＯＮ相撲部に生出演した。

決定戦で安青錦に敗れた翌日のテレビ出演。番組冒頭、「ちょっと触っていいですか？」という伊藤海彦アナウンサーに両手を広げて相撲を取るようなポーズをするなど、サービス満点。笑顔でインタビューに応じ、約２０分の出演を終えると最後には「またよろしくお願いします。いつでも来ます」とうなずいた。

初場所では豊昇龍、大の里の両横綱に２日連続で金星。初金星の際は懸賞金を抱えるようにして花道を引き揚げ、付き人が出迎えた際に笑みがこぼれたことも話題となった。そのシーンについて、「もうちょっと我慢すればいいんですけど」と苦笑いしつつ「単純にうれしいです」と話した。

懸賞金の使い道について「妹が今年成人式で、軽自動車が欲しいと言ってるので。それを買ってあげようかな。僕は荷台とかに乗せてくれたら」と笑顔。また、伊勢ケ浜部屋では初めて横綱に勝った時にお礼の意味を込めて懸賞金を渡すならわしがあることも明かし、「その前に伯乃富士、義ノ富士も親方に渡しているのを見て、いつか自分も早いうちに、という気持ちはあった」と打ち明けた。

ＳＮＳでは「優勝逃した直後だけど本音で語ってくれていい人」、「声が優しくて感じのいいインタビューだったなぁ」、「かわいいなぁ」、「めちゃいい人やな」などと反響を集めた。