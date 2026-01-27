【心理テスト】これ何に見える？答えでわかる「あなたの心の奥にある不安の種」

理由ははっきりしないのに、ふと不安になる瞬間はありませんか。忙しさや日常に紛れて見過ごしている感情が、心の奥で小さな芽を出していることもあります。この心理テストでは、あなた自身も気づいていない「不安の種」をそっと探ります。

Q.以下の絵は何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。

A：リボン

B：包帯

C：洋服の生地

D：妖怪

あなたはどれを選びましたか？それでは結果をみてみましょう。

【この心理テストでわかること】「心の奥にある不安の種」

上の絵が何に見えたのかであなたの心身の状態がわかり、そこからあなたの「心の奥にある不安の種」が探れるのです。

A：リボン…人からの評価を失ってしまうこと

リボンに見えたあなたの心の奥には、「人からの評価を失ってしまうのでは」という不安の種が潜んでいます。好かれたい、認められたいという気持ちが強く、期待に応えようと無理をしてきたのかもしれません。リボンは人と人を結び、印象を整える象徴です。

この選択は、あなたが周囲との関係を大切にしてきた証でもあります。ただ、評価を気にしすぎると、自分らしさを見失いやすくなります。誰かの評価が揺らいでも、あなたの価値まで消えるわけではありません。

B：包帯…誰かとのつながりが途切れること

包帯に見えたあなたの不安の種は、「大切な人とのつながりが切れてしまうこと」にあります。傷つく経験や別れを通して、人間関係に慎重になってきたのではないでしょうか。包帯は傷を守り、回復を待つ存在です。

この結果は、あなたが心を守りながら人と関わっているサインでもあります。距離ができることを恐れるあまり、我慢を重ねている可能性も。つながりは形を変えて続くものだと、少しずつ信じてみてください。

C：洋服の生地…将来が見えないこと

洋服の生地を選んだあなたの心には、「将来がはっきり見えないこと」への不安が根づいています。選択肢が多いほど、どれが正解かわからなくなっているのかもしれません。生地はこれから形になる可能性を秘めた素材です。

この結果は、まだ決まっていない未来に戸惑いながらも、柔軟に変われる力を持っていることを示しています。今は不安でも、手に取る選択次第で姿は変わります。焦らず、自分のペースで進んで大丈夫です。

D：妖怪…自分を信じきれないこと

妖怪に見えたあなたの不安の種は、「自分自身を信じきれないこと」にあります。失敗や迷いの記憶が、心の影として残っているのかもしれません。妖怪は正体が曖昧で、恐れの象徴として現れます。

この選択は、あなたが自分の中の弱さや不安を直視できている証でもあります。疑う気持ちは慎重さでもありますが、行動を止めてしまうことも。完璧でなくても前に進めた経験を、少しずつ思い出してみてください。