袖取れるから調節しやすい！ありそうでなかった100均アイデア商品

雨が降りそうな日に限って、朝は少し肌寒く、動いているうちに暑くなってくることが多々。レインウェアを脱いだり着たりするのは、意外と面倒に感じますよね。そんな悩みを解消してくれるレインジャケットをダイソーで発見！なんと、袖が取り外せる仕様で、楽に調節できるアイデア商品。意外と便利でお気に入りです！

商品情報

商品名：分離式レインジャケット（大人用、ブラック）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：胸囲120cm、着丈80cm

適応身長：160cm〜175cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833583

今までありそうでなかった斬新なタイプ！ダイソーの『分離式レインジャケット』

雨が降りそうな日に限って、朝は少し肌寒く、動いているうちに暑くなってくることはよくあります。そんなとき、レインウェアを脱いだり着たりするのが意外と面倒で、結局そのまま我慢してしまうこともありました。

特に屋外イベントやアウトドアでは、荷物を増やしたくない反面、体温調整が難しいのが悩みです…。

そんなときにダイソーで見つけたのが、『分離式レインジャケット（大人用、ブラック）』。価格は330円（税込）です。

手に取った第一印象は、生地が思っていたよりも厚く、しっかりしているということです。

価格がお手頃なので、薄手の簡易的なレインウェアを想像していましたが、簡単には破れなさそうな素材感で安心感があります。

ブラックカラーなので、いかにもレインウェアという雰囲気が出にくく、普段使いもしやすそうです。

この商品の大きな特徴は、袖を取り外せる分離式を採用しているという点です。

暑くなったら脱ぐのではなく、袖だけを外せるので、体温調整が楽にできそうだと感じました。

アウトドアや野外ライブなど、長時間屋外で過ごす場面では、こうした工夫があると助かります。脱いだ状態であれば、袖の取り外しや取り付けはとても簡単で、構造も分かりやすいです。

袖を取り外せるから状況に合わせて調節しやすい！

暑くなったときに、上着を全部脱ぐ必要がなく、袖を外すだけで済むのは想像以上に便利！

これなら、気温差のある日や季節の変わり目でも着用しやすく、無理なく調整できます。

寒いときはそのまま羽織り、暑くなったら袖を外すという使い方ができるので一枚で対応できます。

フード付きなのもありがたく、急な雨や風よけとして活躍してくれそうだと思いました。

実際に着用してみると、袖を外す動作は着たままでも可能でした。ただし、装着する際は少しコツが必要で、最初は戸惑うかもしれません。

何度か試していくうちに慣れてきそうですが、急いでいるときは一度脱いでから付け直したほうがスムーズだと思いました。その点を除けば、使い勝手はかなり良いです。

サイズは胸囲120cm、着丈80cmで、適応身長は160cm〜175cmです。身長165cmの筆者が着ると、おしりが隠れるくらいの丈感で、安心して着られました。

全体的にゆとりがあり、動きにくさは感じません。

厚手で分離式という機能性を考えると、330円（税込）とは思えないレインジャケットだと感じました。雨対策だけでなく、寒さ対策としても一枚持っておくと心強いので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。