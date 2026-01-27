200円はやりすぎ！見つけたら迷わずカゴIN♡雑貨屋さんレベルの高見えアロマ

空間が無機質に感じることがあったのですが、強い芳香剤は苦手な筆者…。ほんのり香って見た目もおしゃれなアロマを探していたら、ダイソーで素敵なポプリを発見しました！ガラス瓶にたっぷりと乾燥させた植物が入っていて、見た目の美しさもバッチリ。ラベンダーの香りがふんわり広がり、リラックスできますよ♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ガラスポプリ（ラベンダー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480921907

200円とは思えないクオリティ♡ダイソーの『ガラスポプリ（ラベンダー）』

玄関に入った瞬間や、ちょっとしたお部屋で、なんとなく空間が無機質に感じることがありました。強い芳香剤は苦手だけれど、ほんのり香りがあるだけで気分が変わることもありますよね。

インテリアとしても浮かず、さりげなく香りを取り入れられるものがあればいいな…と思っていたときに、ダイソーで見つけたのが『ガラスポプリ（ラベンダー）』でした。

価格は220円（税込）ですが見た目はかなり本格的で、試しに購入してみました！

ガラス製の瓶の中には、乾燥させた植物がたっぷりと詰められています。

サイズは大きすぎず小さすぎず、玄関やお手洗い、洗面台など限られたスペースにも置きやすい大きさ。リビングの棚やサイドテーブルに置いても主張しすぎず、空間になじみます。

瓶自体もほどよく厚みがあり、軽すぎないのでチープ感がありません。

蓋の下に巻かれているヒモは、藁のような質感で、ナチュラルな雰囲気を引き立てています。

ダイソーの商品と聞かなければ、もう少し価格帯が上の雑貨だと思ってしまうほど高見えします♡

香りアイテムとしてだけでなく、置いておくだけで様になる点も魅力だと感じました。

実際に置いてみると、蓋を開けなくてもラベンダーの香りがふんわりと広がります。鼻にツンとくるような強さはなく、甘さも控えめ。

近くを通ったときに気づく程度なので、香りに敏感な人でも使いやすい印象です。空間全体に香りが充満することはなく、あくまでさりげない存在感でした。

寝室に置くのはどうかなと少し迷いましたが、試してみると個人的には気にならない強さでした。リラックス感のあるラベンダーの香りなので、就寝前の時間にも違和感なく取り入れられます。

強い芳香剤だと避けたくなる場所でも、これなら置き場所を選びにくいと感じました！

220円でこの見た目と香りのバランスなら、インテリア性と実用性の両方外せないという方にとって取り入れやすいですよ。ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。