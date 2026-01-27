装着できるって新しい♡作業が捗る100均アイディアグッズ

手先や足先の冷えがつらい…。そんな方はセリアのカイロをチェックしてみませんか？なんと手に持つだけでなく、手や足に固定することができるアイディア商品なんです。手に持つ必要がないから作業中にも温まることができますよ！筆者は仕事中に愛用。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：ウォーミット 2P（ホワイトムスクの香り）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4573577129789

これ天才かも！セリアで見つけたアイディアカイロ

冬は暖房をつけていても手先や足先が冷えて辛い…。そんなときはセリアのこのカイロがおすすめです。

お値段は1セット2枚入りで110円（税込）。温熱効果は約40度、快適時間は約4時間となっています。

中から取り出すとすぐに温まりだし、ホワイトムスクがほんのりと香ります。鼻を近づけると感じる程度なので、香りに気を使うオフィスなどでも使えるのはうれしいですね！

カイロといえば手に持って使うものですが、この商品の最大の特徴は持つ必要がないというところ。どういう作りになっているのでしょうか？

持つだけじゃない！固定もできるから作業ラクラク

実はカイロの裏側に伸縮するバンドが付いていて、手や足を通すことで、手の甲や足の甲に固定ができるんです！

両側に穴がついているので左右関係なく使えて、伸縮性も高いのでサイズを気にせずに使えました。

手の甲が温まるだけでも、手がかじかむような感覚がかなり和らぎ、肌に直接つけていても心地いい温度なのがうれしいポイントです。

バンドで固定できるのでそのまま作業したりできるので、手先の冷えが気になるオフィスワークでも大活躍。手を自由に使いたいお出かけの際にも活躍してくれますよ。

今回はセリアで購入した『ウォーミット 2P（ホワイトムスクの香り）』をご紹介しました。

筆者はオフィスや家での仕事中に指先が冷えて作業が捗らないというときに愛用中。一度使えばその便利さに感動すること間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。