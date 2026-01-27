【写真クイズ】この食材の名前は？　生きたまま……

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■ホクホク

正解：やつがしら

難易度：★★★☆☆

鮮度が命です

シラウオは、キュウリウオ目シラウオ科に属し、細長い体を持ち、鮮度がよいほど透明に近い色をしています。死後に白く濁っていくため「白魚」と呼ばれるようになったとされ、古い文献にもその名が登場します。

江戸時代には徳川将軍がとくに好んだ魚として知られ、佃島などの漁師に特権を与えて献上させていたという逸話も残っています。

生息域は日本の温帯沿岸域を中心に、サハリンや朝鮮半島にも広く分布しています。河口や内湾、汽水湖など、淡水と海水が混ざり合う場所を好み、動物プランクトンを食べながら群れで生活します。

産卵期は2〜5月頃で、地域によって多少前後しますが、春先になると産卵のために川を遡る姿が見られます。

旬は一般的に冬から春にかけてで、とくに2〜4月頃がもっとも味わいがよい時期とされています。

この頃のシラウオは透明感が際立ち、身のハリもよく、加熱しても形が崩れにくいのが特徴です。

地域によって漁期は異なり、北海道の石狩川では5〜6月、網走湖では秋にも漁が行われるなど、土地ごとの季節感があるのも面白いところです。

食べ方は地域によってさまざまですが、もっとも有名なのは生のまま味わう「踊り食い」です。産地では水揚げ後すぐに提供されることが多く、鮮度が高いほど身が透き通り、独特の食感を楽しめます。

新鮮なシラウオは透明で、口に入れるとほのかな甘みがあります。

ただ、生食する場合は寄生虫のリスクが伴うため、鮮度が確かめられないものは生で食べないことが基本です。寄生虫の有無は鮮度とは別の問題ですが、鮮度が落ちるほどリスクが高まるため、水揚げ地で適切に管理されたものを選ぶことが欠かせません。

加熱しても風味が損なわれにくく、卵とじや天ぷら、吸い物など幅広い料理に使われます。短時間で火が通り、ふんわりとした食感と淡い旨みが引き立つのが特徴です。

ちなみに、シラウオは「シロウオ」と混同されがちですが、まったく別の魚です。シラウオはシラウオ科の細長い魚で、シロウオはハゼの仲間。見た目も性質もまったく別の種です。

美味しいシラウオの見分け方

美味しいシラウオを選ぶときは、まず透明感を確認します。

鮮度のよいものは透き通るように澄んでおり、白く濁ったり全体がくすんで見えるものは時間が経っています。シラウオは身が繊細なため、鮮度が落ちると形が崩れやすくなります。

パック入りの場合は、身が崩れていないか、余計な水分が溜まっていないかをチェックします。パック内の水が濁っているものや、身同士がべったりと張り付いているものは避けたほうがよいでしょう。

香りも重要なポイントです。海の匂いがほのかに感じられる程度なら問題ありませんが、強い生臭さや酸味を帯びた匂いがあるものは鮮度が落ちています。

シラウオの注目栄養素

ビタミンB12が豊富に含まれているところが注目ポイントです。

体の巡りに関わる重要な成分で、シラウオは魚介類のなかでもビタミンB12を多く含む食材です。日々の食事で不足しがちな栄養のひとつでもあり、少量でもとり入れやすい点が特徴です。

また、ビタミンB群のほかの成分も含まれており、基本的な代謝を支える栄養をまとめて補えます。

骨ごと食べられる魚のため、カルシウムやリンを効率よくとれるところも注目点です。

これらのミネラルは通常の食事だけでは不足しやすく、骨まで食べられる小魚は貴重な供給源になります。

さらに鉄や亜鉛も含まれており、日常の料理に加えることで、偏りがちな栄養を無理なく補うことができます。

