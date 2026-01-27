ローズホテル横浜の「苺づくしのアフタヌーンティー」。かわいすぎるいちごスイーツといちごを使ったセイボリーが勢揃い！
◆ローズホテル横浜の「苺づくしのアフタヌーンティー」。かわいすぎるいちごスイーツといちごを使ったセイボリーが勢揃い！
ローズホテル横浜のオールデイダイニング「ブラスリーミリーラ・フォーレ」では、2026年2月28日（土）まで「苺づくしのアフタヌーンティー」を開催中。
魅惑のいちごスイーツには、ショートケーキをイメージしたヴェリーヌやピスタチオが香るフレジェ、いちごをモチーフにしたマカロンなど7種を用意。横浜元町の紅茶専門店「ラ・テイエール」のフレーバードティーとともに、かわいらしさ満載のアフタヌーンティーを楽しもう。
思わず写真に収めたくなる、いちごの魅力を閉じ込めたかわいさあふれるスイーツ
ティースタンドを華やかに彩るのは、見た目もかわいい7種類のいちごスイーツ。
1段目でまず目を引くのは、ショートケーキをグラスで表現した「苺のヴェリーヌ」や、ピスタチオのバタークリームがいちごの甘酸っぱさを引き立てる「苺とピスタチオのフレジェ」。そのほか、フランボワーズが香るチョコレートクランチをちりばめたムースや、自家製カスタードが自慢のタルトが並ぶ。
続く2段目には、いちごのフォルムが愛らしいマカロンや、いちごジャムといちごクリームを重ねた贅沢なエクレア、レモンが爽やかに香るゼリーがお目見え。
旬のいちごを贅沢に使用した、多幸感あふれるラインナップを心ゆくまで堪能して。
いちごを生ハムやスモークサーモンと組み合わせ！いちごの味わい引き立つセイボリー
3段目には、「苺と生ハム クリームチーズのミニサンド」や、彩り鮮やかな「苺とスモークサーモンのタルティーヌ」など、いちごの甘酸っぱさを活かした個性豊かなセイボリーが4種類が用意される。
そしてドリンクは、横浜元町の紅茶専門店「ラ・テイエール」のフレーバードティーをはじめ、10種類以上のラインナップを楽しむことができるのが魅力。
香り高い紅茶とともに、いちご尽くしのかわいらしい世界観に浸る、特別な冬のティータイムをどうぞ。
こちらも注目！特定日限定開催の「苺づくしのスイーツブッフェ」
アフタヌーンティーに加え、1月・2月の特定日限定で、15種類以上のスイーツが並ぶ贅沢なスイーツビュッフェも開催。いちごの甘さや酸味を活かし、パティシエが一つひとつ仕上げたスイーツは目移り必至。
ライブ感あふれる絞りたてモンブランのほか、パティシエ自慢のいちごスイーツがずらり
ゲストの目の前で仕上げるシェフサービスの「絞りたてモンブラン」をはじめ、宝石のようにいちごをのせた「タルトフレーズ」、ベリーのチョコレートクランチがアクセントの「苺のミニパフェ」、さらにいちご本来の味とチョコレートの甘さを楽しめる「フレッシュ苺のチョコレートがけ」まで、心躍る品々が勢揃い。
「苺とリコッタ 生ハムのペンネクリームパスタ」や「苺とマシュマロ チョコレートピッツァ」など、いちごを取り入れたユニークなセイボリーも見逃せない。
ビュッフェならではのにぎやかで幸せな空間に身を任せて、いちごのフレッシュな魅力を五感でまるごと味わい尽くして。
苺づくしのスイーツブッフェ
開催日程 2026/1/17（土）、18（日）、24（土）、25（日）、31（土）、2/1（日）
開催時間 14:30〜16:00（90分制）
料金 大人 6,500円／子供（7?12歳）3,400円／幼児（4?6歳）2,000円
※税・サービス料込
※ご予約は2名様より
メニュー
■ライブキッチン
・絞りたてモンブラン 〜苺〜
■スイーツ
・苺とピスタチオのフレジェ
・タルトフレーズ
・苺のエクレア
・苺のヴェリーヌ
・苺とココナッツのムース
・苺とマスカルポーネのゼリー寄せ
・ストロベリーマカロン
・苺ショートケーキ
・苺とピスタチオのムース
・苺のブランマンジェ
・苺のミルフィーユ
・苺のシフォンケーキ
・クレームブリュレ
・苺のミニパフェ
・フレッシュ苺とチョコレート
・苺のマドレーヌ
■セイボリー
・苺とリコッタ 生ハムのペンネクリームパスタ
・MIXサンドウィッチ
・苺とマシュマロ チョコレートピッツァ
・ポテトフライ バター醤油風味
◆アフタヌーンティーの会場は？
ビュッフェ、アフタヌーンティー、コース料理まで楽しめる横浜カジュアルフレンチ
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜にある「ブラスリーミリーラ・フォーレ」。フランス語で“森の中の湖”を意味する店名のごとく木のぬくもりに満ちた空間で、中華街エリアでは数少ない洋食メニューを堪能。ヨーロッパを中心に各国で腕をみがいたシェフによる、ランチビュッフェ＆カジュアルディナーをお楽しみに。
ローズホテル横浜のオールデイダイニング「ブラスリーミリーラ・フォーレ」では、2026年2月28日（土）まで「苺づくしのアフタヌーンティー」を開催中。
魅惑のいちごスイーツには、ショートケーキをイメージしたヴェリーヌやピスタチオが香るフレジェ、いちごをモチーフにしたマカロンなど7種を用意。横浜元町の紅茶専門店「ラ・テイエール」のフレーバードティーとともに、かわいらしさ満載のアフタヌーンティーを楽しもう。
思わず写真に収めたくなる、いちごの魅力を閉じ込めたかわいさあふれるスイーツ
ティースタンドを華やかに彩るのは、見た目もかわいい7種類のいちごスイーツ。
1段目でまず目を引くのは、ショートケーキをグラスで表現した「苺のヴェリーヌ」や、ピスタチオのバタークリームがいちごの甘酸っぱさを引き立てる「苺とピスタチオのフレジェ」。そのほか、フランボワーズが香るチョコレートクランチをちりばめたムースや、自家製カスタードが自慢のタルトが並ぶ。
続く2段目には、いちごのフォルムが愛らしいマカロンや、いちごジャムといちごクリームを重ねた贅沢なエクレア、レモンが爽やかに香るゼリーがお目見え。
旬のいちごを贅沢に使用した、多幸感あふれるラインナップを心ゆくまで堪能して。
いちごを生ハムやスモークサーモンと組み合わせ！いちごの味わい引き立つセイボリー
3段目には、「苺と生ハム クリームチーズのミニサンド」や、彩り鮮やかな「苺とスモークサーモンのタルティーヌ」など、いちごの甘酸っぱさを活かした個性豊かなセイボリーが4種類が用意される。
そしてドリンクは、横浜元町の紅茶専門店「ラ・テイエール」のフレーバードティーをはじめ、10種類以上のラインナップを楽しむことができるのが魅力。
香り高い紅茶とともに、いちご尽くしのかわいらしい世界観に浸る、特別な冬のティータイムをどうぞ。
こちらも注目！特定日限定開催の「苺づくしのスイーツブッフェ」
アフタヌーンティーに加え、1月・2月の特定日限定で、15種類以上のスイーツが並ぶ贅沢なスイーツビュッフェも開催。いちごの甘さや酸味を活かし、パティシエが一つひとつ仕上げたスイーツは目移り必至。
ライブ感あふれる絞りたてモンブランのほか、パティシエ自慢のいちごスイーツがずらり
ゲストの目の前で仕上げるシェフサービスの「絞りたてモンブラン」をはじめ、宝石のようにいちごをのせた「タルトフレーズ」、ベリーのチョコレートクランチがアクセントの「苺のミニパフェ」、さらにいちご本来の味とチョコレートの甘さを楽しめる「フレッシュ苺のチョコレートがけ」まで、心躍る品々が勢揃い。
「苺とリコッタ 生ハムのペンネクリームパスタ」や「苺とマシュマロ チョコレートピッツァ」など、いちごを取り入れたユニークなセイボリーも見逃せない。
ビュッフェならではのにぎやかで幸せな空間に身を任せて、いちごのフレッシュな魅力を五感でまるごと味わい尽くして。
苺づくしのスイーツブッフェ
開催日程 2026/1/17（土）、18（日）、24（土）、25（日）、31（土）、2/1（日）
開催時間 14:30〜16:00（90分制）
料金 大人 6,500円／子供（7?12歳）3,400円／幼児（4?6歳）2,000円
※税・サービス料込
※ご予約は2名様より
メニュー
■ライブキッチン
・絞りたてモンブラン 〜苺〜
■スイーツ
・苺とピスタチオのフレジェ
・タルトフレーズ
・苺のエクレア
・苺のヴェリーヌ
・苺とココナッツのムース
・苺とマスカルポーネのゼリー寄せ
・ストロベリーマカロン
・苺ショートケーキ
・苺とピスタチオのムース
・苺のブランマンジェ
・苺のミルフィーユ
・苺のシフォンケーキ
・クレームブリュレ
・苺のミニパフェ
・フレッシュ苺とチョコレート
・苺のマドレーヌ
■セイボリー
・苺とリコッタ 生ハムのペンネクリームパスタ
・MIXサンドウィッチ
・苺とマシュマロ チョコレートピッツァ
・ポテトフライ バター醤油風味
◆アフタヌーンティーの会場は？
ビュッフェ、アフタヌーンティー、コース料理まで楽しめる横浜カジュアルフレンチ
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜にある「ブラスリーミリーラ・フォーレ」。フランス語で“森の中の湖”を意味する店名のごとく木のぬくもりに満ちた空間で、中華街エリアでは数少ない洋食メニューを堪能。ヨーロッパを中心に各国で腕をみがいたシェフによる、ランチビュッフェ＆カジュアルディナーをお楽しみに。