タレントの黒柳徹子が２７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で羽鳥慎一アナのインタビューに応じ、独身でいる理由、今後の「徹子の部屋」でやりたいことを打ち明けた。

本音対談として、羽鳥が５０の質問を携えて黒柳を取材。ライフワークでもある「徹子の部屋」は５０年も続き、「テレビ朝日も気が長い」といって笑わせた。

黒柳にとっての幸せとは？という質問には「思い煩うことがないこと」と即答。「家に病気の誰かがいるとか、子どもがいてどこか悪いとか、自分ではどうしようもない悲しみがないのがいい。相手に重荷を背負わせるのも嫌だから」と話し、「だから私、独身でいるのかもしれない。考えたら。これで夫がいたり子どもがいたりしたらこういう仕事はできない」と、独身でいる理由も明かした。

今後やりたいことは？と聞かれると「そうだな…」とちょっと考えた後「やっぱり、もっとズバズバ聞いてみたい」と言い、羽鳥アナは「もうちょっと！？」とびっくり。黒柳は「９０になったら相当ズバズバ聞けると思ったんですけど、やっぱりダメなもんですね、９０じゃ。私、ダメです。まだ聞けない。１００にならないと聞けないと思う」と言うと、羽鳥アナは「うわぁ…。深すぎます。言葉が」と感じ入った様子。「１００歳になったときの徹子さんを日本中が楽しみにしている」というと、黒柳は「１００ならいいと思う。『答えて下さい、私、１００ですから』って」といって笑わせていた。