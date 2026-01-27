¡ÚÆÈ¼«¡Û¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ø¡¡¶âÍ»Ä£¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤â»ëÌî
¡¡¶âÍ»Ä£¤¬³°»ñ·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë2·îÃæ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¼Ò°÷¤é¤¬¸ÜµÒ¤«¤é·×Ìó31²¯±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤ä·Ð±Ä´ÉÍý¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤Î»ý¤Á¤«¤±¤ä¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÀµ¤ò¤·¤¿¼Ò°÷¤ä¸µ¼Ò°÷¤¬100¿Í°Ê¾å¤¤¤¿°¼ÁÀ¤ò½Å¤¯¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï1991Ç¯¤Ë¸ÜµÒ¤«¤éÉÔÀµ¤Ë¶âÁ¬¤ò¼õÎÎ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬ÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤»¤º¡¢±Ä¶È¼Ò°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µ¿¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£·î23Æü¤Ë¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤¬³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¼è°·¶È¼Ô¤ò¼Ò°÷¤¬¸ÜµÒ¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¶È¼Ô¤«¤é¼ÕÎé¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¼õÎÎ¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¸ÜµÒ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹ÌäÂê¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÀµ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤Î¿·µ¬·ÀÌó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶¯¤¯Ï¢Æ°¤¹¤ëÊó½·À©ÅÙ¤ÎÌäÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Î»ö°Æ¤Ï´û¤Ë·º»ö»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÀî¸©·Ù¤Ï2024Ç¯6·î¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¸µ¼Ò°÷¤òÂáÊá¤·¤¿¡£