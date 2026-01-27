【パリ＝上地洋実】パリ市は２６日、観光名所のエッフェル塔に名前を刻む女性科学者７２人の候補を公表し、「日本のキュリー夫人」と呼ばれた物理学者の湯浅年子さん（１９０９〜８０年）が含まれた。

湯浅さんは、パリで長く原子核の研究活動を続け、日仏友好にも尽力した。

フランス人土木技師ギュスターブ・エッフェル氏が設計し、１８８９年のパリ万博に合わせて建設されたエッフェル塔には、科学の功績をたたえるため、同氏が選んだ７２人の男性科学者の名前が刻まれている。

当時の世相を反映して女性が含まれておらず、パリ市では女性科学者の偉業を正当に評価しようと、昨年に委員会を設置して人選を進めていた。湯浅さんは、キュリー夫人の娘婿で、ノーベル化学賞を受賞したジョリオ＝キュリー氏に師事していたことで知られる。今回、そのキュリー夫人らと共に候補に名を連ねた。

７２人の候補は、学術団体の承認を得た上で正式決定される。女性科学者の名前は男性科学者と同じ１階バルコニー下に刻まれる予定で、パリ市は２０２７年中にも完成させたい方針だ。