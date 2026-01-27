モデルでタレントの藤田ニコル（27）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。旅行費用などに関する自身の発言について釈明した。

藤田は25日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時40分）に出演。番組の企画はお金にまつわるエピソードトークをして総額10億円を目指すというもの。藤田は「最近自分の事業の店舗を作ったんですけど、三軒茶屋にスケルトンから作ったので、2000万円かかりました」と告白した。

さらに、母親と1週間の海外旅行に出かけた際には「パリ、ニース、サントロペに行って、飛行機代、ホテル代、ご飯代だけで700万円。ホテルがすごく良いところに泊まったので。買い物代を入れたらプラス400万円いかないくらい。だから全部で1000万円くらい」と話し、共演者たちを驚かせていた。

反響を受け、藤田は「私が沢山お金使ってる記事でてますが有吉クイズのみんなで10億円目指す企画で話しただけなので普段からそんなこんなに使いましたとかしてないからお手柔らかに（たまにするけど）」と言及。「沢山働いたので旅行もさせてください もう中々行けなくなるだろうと予想して最後にと去年の春に行ったきりです」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーから「お金を使うと税金も払うことになるので私たち国民も助かります！！！！笑笑」とのコメントが寄せられると、「鬼みたいな額払ってるから許して！」と返していた。