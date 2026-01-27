¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¸ì¤ë¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¶¯¤µ¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¤ï¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´ØÅÄÀ¿Âç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Á°ÊÔ¡Ú°ÜÀÒ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡Û
¡¡£±·î26Æü¸½ºß¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï24»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ23¾¡£±ÇÔ¡£½éÀï¤ÇÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÇËÃÝ¤Î23Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØÅÄÀ¿Âç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅÄ¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥º¡Ê¸½¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤¬£´¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¤À¡£
°ÜÀÒ¤«¤é¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿´ØÅÄÀ¿Âçphoto by Noto Sunao¡Êa presto¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿´ØÅÄ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤Î¤É¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¿Íºà¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ÜÀÒÀè¤Ë¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÅÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¡ØÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£´¥Á¡¼¥àÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯¡¹¡¢ËÍ¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¸ý¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Î¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¡¢Âç¤é¤«¤Ê¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤«¤éÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢´ØÅÄ¤Î¤Û¤¦¤«¤é²¿¤«Æ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÍ×Ë¾¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢½¤Àµ¤·¤Æ......¡£ÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Ç²áµî¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤äV¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥ß¥¹¤â¾¯¤Ê¤¤¼çË¤¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤â¡¢´ØÅÄ¤Î»×ÁÛ¤ä»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òµÕ¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Õ³°¤ÈÁê¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬Çö¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¾å¤²¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡´ØÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¹¶·â¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¤ï¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Æ¡¹¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«¿È¤¬²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Â¨ºÂ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¡¢¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤¬¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤¬¶¯¤¤ÈëÌ©¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¼ã¼êÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡Û
¡¡¤¿¤À¤·¡¢´ØÅÄ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¡¼¥ÈÃæ±û¤Î¹¶·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿ô¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÈà¤é¤Î¤è¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®Ìî»û¡ÊÂÀ»Ö¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ´ÌÚÏ£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º´Æ£¸¬¼¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤¬ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¥é¥ê¡¼Ãæ¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î´ØÅÄ¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹¶·â¤À¤¬¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼Â¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥È¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä´ØÅÄ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¿¾¯¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Íð¤ì¤¿ºÝ¤Ç¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¦¡£¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤â¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬½õÁö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¥È¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾ï¤Ë¹¶·â¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¾å¤²¤ë¡¢¾å¤²¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÇ¤Ä½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ã¤¤¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¿Ø¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸åÈ¾¤òÆÉ¤à¡ä¡ä¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û´ØÅÄÀ¿Âç¤¬Å·ºÍ¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸þ¾å¿´¤ÈÅØÎÏ¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Profile
´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¤»¤¤¿¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë
1993Ç¯11·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹175cm¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥Ã¥¿¡¼¡£
¾®³ØÀ¸£±Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢ÅìÍÎ¹â¹»¤Ç¤Ï£±³ØÇ¯¾å¤ÎÌøÅÄ¾ÍÎ¤È¤È¤â¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£Ãæ±ûÂç³Ø»þÂå¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£´Ç¯»þ¤ÏMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥º¡¢ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ç³èÌöÃæ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï2016Ç¯¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2019Ç¯º¢¤«¤é¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£