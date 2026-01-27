ブルージェイズは２６日（日本時間２７日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、日本時間２６日にＷＢＣ日本代表入りが発表された岡本和真内野手（２９）を日本語で祝福した。

まずは「岡本和真選手がＷＢＣ侍ジャパンに選出されました。おめでとう御座います！」と祝うと、続けて「ＷＢＣでの岡本選手の活躍に期待しましょう！」と投稿。２３年大会の決勝の米国戦で放ったソロ本塁打の映像を添付した。さらに「岡本和真：２０２３ ＷＢＣ金メダリスト」と４枚の写真をポストした。

岡本は前日に「ファンの皆さん、こんにちは。トロント・ブルージェイズの岡本和真です。前回大会に続き、世界中の野球ファンが楽しみにしている、ＷＢＣに出場できることをうれしく思います。井端監督をはじめ、ジャイアンツで共に戦ったメンバーもチームにいるのは心強いですし、大会連覇を目指してチームの勝利のために、しっかり調整して臨みたいと思っています。たくさんの応援よろしくお願いします。また東京ドームでお会いしましょう」とコメントしていた。メジャー移籍１年目ではあるが、シーズン前に日本の連覇に挑戦する。