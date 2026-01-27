MURUA×ミッキーマウス限定♡モードに楽しむ大人ディズニーコレクション

MURUAから、世界中で愛され続けるミッキーマウスをモードに落とし込んだ限定コレクションが登場。1930年代の“ボタンアイ”アートを採用し、懐かしさと洗練を兼ね備えたデザインが魅力です。カジュアルに偏りがちなキャラクターアイテムを、都会的で大人なムードに昇華したのはMURUAならでは。日常のスタイリングにさりげなく取り入れるだけで、視線を惹きつけるアクセントに。自分らしいおしゃれを楽しみたい女性にぴったりのラインアップです♡

存在感で魅せるトップス2型

【ミッキーマウス】フロッキーデザインスウェットは、価格8,910円(税込)、カラーはアイボリー、グレー、サイズはフリーサイズ。

大胆なフロントアートとコンパクトなシルエットで、カジュアルながらもモードな印象に仕上がります。

【ミッキーマウス】ジャガードニットは、価格9,900円(税込)、カラーはレッド、グレー、サイズはフリーサイズ。ロゴとフェイスを総柄で表現し、甘さを抑えた配色でスタイリングを引き締めます。

シンプルなボトムと合わせるだけで、洗練されたコーディネートが完成します。

CONVERSEの新作ローファースニーカー♡スクエアトウで大人顔に

実用性も叶えるトートバッグ

【ミッキーマウス】トートバッグは、価格7,480円(税込)、カラーはブラウン、グレー、サイズはフリーサイズ。マチ付きで収納力があり、デイリー使いにも最適です。

シンプルなフォルムに大胆なプリントが映え、スタイリングの主役として活躍。チャームを付けられる金具付きで、気分やコーデに合わせたアレンジが楽しめるのも嬉しいポイントです。

遊び心を添えるマスコット

セレクトアイテムとして登場するボールチェーンマスコットは2型展開。

ディズニーキャラクター／プチポップ／ボールチェーンマスコット／ミッキーマウスは、価格2,200円(税込)、カラーはブラック、サイズはフリーサイズ。

ディズニーキャラクター／プチポップ／ボールチェーンマスコット／ミ二ーマウスは、価格2,200円(税込)、カラーはレッド、サイズはフリーサイズ。

バッグやキーケースに付けるだけで、コーディネートに可愛らしいアクセントをプラスします。

MURUAで楽しむ大人のミッキー

キャラクターの可愛さとモードな感性を両立させた、MURUAならではのミッキーマウスコレクション。トップスからバッグ、小物まで揃えれば、日常のおしゃれにさりげない遊び心が宿ります。

予約販売は2026年1月26日(月)から、店頭販売は2月中旬頃予定。特別感のある限定アイテムで、自分らしいスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡