長年勤めた会社から受け取った退職金2,000万円。「これで老後は安泰だ」と胸をなでおろした遠藤さん（仮名・70代）が、なぜ絶望の淵に立たされることになったのでしょうか。きっかけは、元同期の飲み会で知った思わぬ事実。妻に内緒で始めたことが、取り返しのつかない事態へと向かいます。今回は、退職金運用の落とし穴と失敗してしまった時の対処法について、FPの青山創星氏と一緒に考えていきましょう。

「みんな投資で儲けている？」飲み会での衝撃

「まさに人生最大の大金。自分のことながら『よく頑張って働いた』と思いました」

遠藤真さん（仮名・70代）は、退職金として2,000万円を受け取った時の心境をこう振り返ります。

遠藤さんの妻は専業主婦で、退職金は夫婦の老後資金として大切に使っていきたいと考えていました。遠藤さんもそれに同意し、60歳で受け取ってから5年間は一切使うことがありませんでした。

その後、雇用継続契約も終わり、65歳で完全にリタイア。お祝いとして旅行に行ったり食事に行ったりすると、すぐに100万円ほどが消えていきました。

「年金暮らしだし、上手にお金を使わないと、すぐになくなっちゃうな……」

そんな考えが膨らんでいた時です。会社の元同期たちとの飲み会で、退職金をどうしたかという話になりました。

「もう5年も前だろ。住宅ローンの返済とかでほとんどなくなったよ」と苦笑する人もいれば、「海外旅行でぱーっと使った」という人も。銀行預金であたためている自分は堅実だとほっとしました。

しかし、「投資に回して増やした」と話す元同期たちの言葉で、状況は一変します。

「NISAで300万円が500万円になった」



「米国株で年間100万円の配当をもらっている」



「ビットコインで倍になった」

退職金を受け取った当初から、投資の話を聞くことはありました。しかし現役で働いているうちは、どこか他人事だったといいます。遠藤さんの心には焦りが広がりました。「こっちがお金を減らしている間に、増やしている人がいる」――。

「世間でも投資は必須だと言うしな……やってみるか」

まさか、この判断が家庭崩壊の引き金になるとは、この時は想像もしていませんでした。

「50万円なら失敗しても大丈夫」慎重なスタートだったが…

遠藤さんはネットで投資について調べ始めました。積立投資は王道だが、自分には数十年待つ時間はない。とにかく早く遅れを取り戻したい……そんな彼の心を掴んだのが「仮想通貨（暗号資産）」でした。「仮想通貨で億り人（おくりびと）になった」「今からでも間に合う」といった記事や動画も溢れています。

「リスクがあることはわかっていました。でも、当時は退職金と貯金で2,800万円ありました。50万円なら失敗しても大きな痛手ではないと思ったんです」

タイミングよく、1ヵ月後の評価額は約10万円増。この右肩上がりのチャートが、遠藤さんの判断を狂わせたのです。

「『今が波に乗るチャンスだ』と思い、さらに50万円を追加。今度は100万円、さらに100万円を追加……。最終的に合計700万円を仮想通貨に投入していました」

一時期は900万円まで増え、遠藤さんは有頂天に。しかし、その後相場は一転。流れが一気に変わったのです。

パニック売りからFXへ、破滅への道筋

「900万円まで増えた資産が、800万円、700万円と目減りしていきました。毎晩眠れなくなって、朝起きるとまず価格をチェックする毎日でした」

相場の下落が続く中、遠藤さんは致命的な判断を下します。「このまま下がり続けたらすべてを失う」という恐怖から、損切りを決断したのです。投資した700万円は売却時には200万円になっていました。500万円の確定損失です。

しかし、売却後に相場は一時的に回復。「あと1ヵ月待てば損失は50万円程度だった」という後悔が、遠藤さんをさらに危険な投資へと駆り立てました。

「『短期間で損失を取り戻したい』という気持ちが抑えられませんでした。FXなら値動きがシンプルで、仮想通貨より分かりやすいと思ったんです。レバレッジを使えば一気に取り返せる――そう考えてしまいました」

気付けば、残った2,300万円のうち2,000万円をレバレッジの高いFXに投入していました。しかし、為替相場の急変で、気づいたときには強制ロスカットが発動。900万円の損失となり、結局、遠藤さんの手元には1,400万円だけが残ったのでした。

妻にバレた瞬間の「絶望」と家庭の破綻

投資を始めたことも、損失のことも、妻には何一つ話していなかったという遠藤さん。

「家計管理は自分が担っており、普段、妻が細かく確認することはありません。できるだけお金の会話を避けていましたが、いつまでもバレないなんて、やはり無理でした。『なんでこんなに貯金残高が減ってるの？』と聞かれた時、もう隠せないと観念しました」

妻の顔は真っ青になり、その後は号泣。長い結婚生活で見たことのない妻の姿でした。

「どうして相談もせずに、そんなことしたの？ なぜ隠していたの？ 夫婦二人でここまでやってきたのに、自分だけのお金だと思っていたのね」

妻の言葉は遠藤さんの心をえぐりました。そして、妻は静かに家を出ました。そして今もなお、実家に帰ったまま。「退職金を失ったことより、妻との関係が壊れたことの方が辛いです。まさか、こんな老後になるとは」と肩を落とします。

失敗から立ち直るための「現実的な対処法」

もしも遠藤さんのような事態に陥ってしまったら？ その場合の対処法を考えてみましょう。

なにより優先したいのは妻との関係修復。誠心誠意謝罪し、今後の生活設計を具体的に示すことが重要です。感情的な謝罪だけではなく、具体的な家計改善案と再就職への取り組みを示すことで、信頼回復への第一歩となる可能性があります。

家計については、生活資金を確実に守ることを軸に管理していく必要があります。必要に応じて、食費、光熱費、通信費などを削減。減らしたお金を少しでも埋めたいと思うのであれば、再就職も選択肢になるでしょう。

遠藤さんの場合、当時の年金受給額は月額20万円（妻の国民年金は月額6万円）。住宅ローンは完済。2,800万円あった資産が1,400万円と半減しましたが、ネットや動画中心の薄い知識で始めた投資で、マイナスにならなかったことは不幸中の幸いといえたかもしれません。

当然ですが、感情的になって追加投資をするのは絶対に避けるべき。残った資金をさらなる投機に使えば、文字通り一文無しになる可能性があります。生活防衛資金として銀行預金に置いておくか、元本保証の個人向け国債程度に留めるべきです。

退職金運用で絶対に避けるべき落とし穴

遠藤さんの事例から学べる教訓は以下の通りです。

•退職金は老後の生活基盤：一攫千金を狙う投機の対象ではない

•妻への相談は必須：家族の将来に関わる重要な決断は必ず共有する

•友人や知人の投資話に要注意：失敗は忘れ成功を美化しがち。話半分で聞くべし

•高レバレッジ投資は危険：FXや信用取引は退職金では絶対に避ける

•仮想通貨への過度な期待は禁物：リスクの高さを理解していない人は手を出すべきではない

•「確実に儲かる」話は存在しない：甘い話には必ず裏があると疑う

•失敗した場合の対処法：追加投資ではなく、生活コストの見直しや収入確保を優先

•残った資産の保全：リスク投資から完全に手を引き、元本保証商品で運用

退職金2,000万円という大金を「減らしたくない」「もっと増やしたい」という気持ちは理解できます。しかし、それは老後の生活を支える大切な資金であり、ギャンブルの元手ではありません。

老後は労働収入を得る機会が限られるため、高リスク商品への投資には特に慎重な姿勢が求められます。とりわけ、これまで投資経験のない人が退職金のような大金を手にした場合、投資そのものを見送る判断も賢明な選択肢です。投資には知識と経験の蓄積が不可欠であり、一獲千金を狙うことはあまりにもリスクが大きいのです。

遠藤さんのような悲劇を繰り返さないために、退職金運用には慎重かつ現実的なアプローチが必要なのです。

ファイナンシャルプランナー

青山創星