福岡、佐賀、長崎、大分4県に乾燥注意報を発表中 気象台が火の取り扱いに注意喚起（1月27日午前9時45分現在）

2026年1月27日 9時52分

福岡管区気象台は27日午前9時45分現在、福岡、佐賀、長崎、大分4県に乾燥注意報を発表している。各県とも空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意を呼びかけている。

西日本新聞