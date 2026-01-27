＜義妹、同居からの誘拐！？＞大事な家族なのにッ！愛犬の連れ去りに協力したのは…？【第4話まんが】
私はチグサ。夫のヨウスケの両親と同居をしていて、1階が義両親スペース、2階が私たち夫婦と娘のユイカのスペースとして暮らしています。1年半ほど前に義妹・サナちゃんが結婚資金を貯めるという名目で、義両親のスペースで同居を始めました。けれど先日サナちゃんの婚約者・ジュンセイさんが結婚の挨拶に来て、無事に引っ越していきました。翌週には結婚式と話がトントン拍子に進んでいったのです。サナちゃんがいることで今までのペースが少し乱れていましたが、これで元通り。そう安心したのもつかの間……。サナちゃんが引っ越しをしてしばらく経ったある日、モモコがいなくなってしまったのです。
義父は申し訳なさそうに、サナちゃんがどうしてもチワワのミカンではなく、ミニチュアダックスフンドのモモコを連れて行くと言い張ったのだと打ち明けました。モモコはサナちゃんたちと一緒に暮らすのだと……。
義母は怒りをあらわにしながら、サナちゃんに電話をかけました。
義母は「そもそもモモコはお兄ちゃんの家族の犬だ」と伝えましたが、サナちゃんは「お父さんがいいと言ったし、自分もモモコの面倒をみていた」と反論しました。
サナちゃんの犬はミカンだったはずで、可愛がっていたのもミカンなのに、どうしてモモコを連れ去ったのか……。
しかも、モモコの連れ去りに協力したのは義父です。
サナちゃんが勝手にミカンを迎えたときにも思いましたが、義父はサナちゃんに甘すぎます。
頼まれると断れないのかもしれませんが、そんなこと、私たちには知ったことではありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
