“優勝候補”トップは米13勝のジェイソン・デイ 松山英樹は4番手にランクイン、日本勢5人が出場
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 事前情報◇26日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7765ヤード・パー72＞米国男子ツアー今季第3戦目となる「ファーマーズ・インシュランス・オープン」が現地時間29日（木）に開幕する。それに先がけPGAツアーは公式サイトで、優勝予想ランキング（パワーランキング）を発表した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
優勝候補1位に選ばれたのは、先週の「ザ・アメリカンエキスプレス」を2位で終えた米ツアー通算13勝のジェイソン・デイ（オーストラリア）だ。2番手には、ライアン・ジェラルド（米国）で、開幕戦から2試合連続で2位と上位フィニッシュを果たしている。3番手には、東京五輪の金メダリストで、米ツアー通算10勝のザンダー・シャウフェレ（米国）。そして、4番手には米ツアー通算11勝の松山英樹で、この大会では2019年の3位など、過去に5回のトップ20入りを果たしている。今季の開幕戦「ソニーオープン・イン・ハワイ」は13位で終えている。自身としては、今季2試合目の出場となる。そのほか、5番手には米ツアー通算3勝のクリストファー・ゴッタラップ（米国）、米1勝のテイラー・ペンリス（カナダ）が続いた。日本勢では松山のほかに、久常涼、金谷拓実、平田憲聖、中島啓太の5人が出場する。前戦でツアー通算20勝目を挙げた、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はエントリーしていない。【優勝予想ランキング】1位：ジェイソン・デイ2位：ライアン・ジェラルド3位：ザンダー・シャウフェレ4位：松山英樹5位：クリストファー・ゴッタラップ6位：テイラー・ペンリス7位：J.J.スポーン8位：ルドビグ・オーバーグ9位：キャメロン・ヤング10位：ハリス・イングリッシュ11位：サム・スティーブンス12位：アダム・スコット13位：キーガン・ブラッドリー14位：キム・シウー15位：サミ・ヴァリマキ
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金額がヤバい！ 米男子ツアー賞金ランキング
最新！ 米男子ツアー世界ランキング
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
松山英樹が結婚の発表を伏せていた理由とは？素顔を見せない松山の“哲学”【Pick Up 米国男子ツアー十大ニュース】
桂川、星野が参戦 欧州ツアーのリーダーボード
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
優勝候補1位に選ばれたのは、先週の「ザ・アメリカンエキスプレス」を2位で終えた米ツアー通算13勝のジェイソン・デイ（オーストラリア）だ。2番手には、ライアン・ジェラルド（米国）で、開幕戦から2試合連続で2位と上位フィニッシュを果たしている。3番手には、東京五輪の金メダリストで、米ツアー通算10勝のザンダー・シャウフェレ（米国）。そして、4番手には米ツアー通算11勝の松山英樹で、この大会では2019年の3位など、過去に5回のトップ20入りを果たしている。今季の開幕戦「ソニーオープン・イン・ハワイ」は13位で終えている。自身としては、今季2試合目の出場となる。そのほか、5番手には米ツアー通算3勝のクリストファー・ゴッタラップ（米国）、米1勝のテイラー・ペンリス（カナダ）が続いた。日本勢では松山のほかに、久常涼、金谷拓実、平田憲聖、中島啓太の5人が出場する。前戦でツアー通算20勝目を挙げた、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はエントリーしていない。【優勝予想ランキング】1位：ジェイソン・デイ2位：ライアン・ジェラルド3位：ザンダー・シャウフェレ4位：松山英樹5位：クリストファー・ゴッタラップ6位：テイラー・ペンリス7位：J.J.スポーン8位：ルドビグ・オーバーグ9位：キャメロン・ヤング10位：ハリス・イングリッシュ11位：サム・スティーブンス12位：アダム・スコット13位：キーガン・ブラッドリー14位：キム・シウー15位：サミ・ヴァリマキ
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金額がヤバい！ 米男子ツアー賞金ランキング
最新！ 米男子ツアー世界ランキング
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
松山英樹が結婚の発表を伏せていた理由とは？素顔を見せない松山の“哲学”【Pick Up 米国男子ツアー十大ニュース】
桂川、星野が参戦 欧州ツアーのリーダーボード