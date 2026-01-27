【加齢に勝つ】年々太りやすくなる本当の理由！筋肉量がもたらす「痩せサイクル」の力【女子のスクワット】

ダイエットには筋トレが必須 その理由は基礎代謝にあり

食事で摂取するエネルギーより、消費するエネルギーが上回る。これがやせる唯一の原理です。それならランニングやエクササイズなどの有酸素運動のほうがやせられそうと思われがちですが、1日の運動などで消費されるエネルギー（身体活動量）は全体の約3割で、手間のかかる割に恩恵は決して大きくありません。

対して、1日で使われる全消費エネルギーの約6割を占めているのが基礎代謝です。これは体温維持や呼吸、内臓の働きなど、生命活動に用いる必要最低限のエネルギーのこと。日々生きていくためには、運動よりずっと多くのエネルギーを消費しているのです。

基礎代謝のうち、2～4割は筋肉が熱（体温）を生み出すために消費しています。筋肉1㎏あたりの1日のエネルギー消費量は10～20㎉。運動をせずにじっとしていても、筋肉は体温を保とうと熱をつくり出すので、自然とエネルギーを消費します。つまり、筋肉量が多いほど日常生活を送っているだけでやせやすくなり、「筋肉を増やす＝体脂肪が減っていく」という公式が成り立つのです。

女性の場合、全身の筋肉の約7割がお尻、太ももなど下半身に集中しています。しかも、加齢や運動不足で減っていくのもほとんどが下半身の筋肉。まして食事制限をすれば、ますます顕著に減少します。ですから、下半身をまんべんなく鍛えるスクワットさえ行えば、若く引き締まった体へと変わるのです。

私たちが１日に消費するエネルギーのうち、生命維持のために消費する基礎代謝が約６割を占めています。個人差はありますが、基礎代謝の２～４割は筋肉で消費されているため、加齢で太る理由は筋肉の減少にあり、逆にやせるためには筋肉を増やす筋トレが必要不可欠なのです。

