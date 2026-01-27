



27日に衆議院選挙が公示されました。午前10時までに岡山県では4つの選挙区に計15人が立候補しました。



岡山１区には、届け出順に5人が立候補しました。前職1人に新人4人が挑みます。

（届け出順）

参政党新人 山本安音さん（26）

日本共産党新人 住寄聡美さん（42）

国民民主党新人 原紘志さん（44）

中道改革連合新人 原田謙介さん（39）

自由民主党前職 逢沢一郎さん（71）

岡山2区は前職2人と新人2人の争いです。

（届け出順）

自由民主党前職 山下貴司さん（60）

日本共産党新人 余江雪央さん（48）

中道改革連合前職 津村啓介さん（54）

参政党新人 徳永多真美さん（35）

岡山３区は前職と新人の一騎打ちです。

（届け出順）

自由民主党前職 加藤勝信さん（70）

日本共産党新人 原田亜希子さん（53）

岡山４区は前職1人と元職1人、新人2人の争いです。

（届け出順）

自由民主党元職 橋本岳さん（52）

中道改革連合前職 柚木道義さん（53）

国民民主党新人 三宅沙侑美さん（35）

日本共産党新人 垣内雄一さん（61）