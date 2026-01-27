イスラエル軍は26日、パレスチナ自治区ガザ地区に残されていた最後の人質の遺体について身元を確認したと発表しました。ガザ地区における和平計画の初期段階で、イスラエルが、最も重視していた条件が満たされたことになります。

イスラエル軍は26日、返還を求めていた最後の人質の遺体を、確認したと発表しました。

これにより、昨年10月にイスラエルとイスラム組織ハマスが合意した和平計画の「第1段階」でイスラエルが求めていた人質全員の返還が完了したことになります。

イスラエルのネタニヤフ首相は、声明で、「ガザ地区にもう人質は残っていない」と述べました。一方、イスラム組織ハマスは「（人質返還という）義務を責任を持って果たした」と主張しました。

和平計画は「第1段階」の最優先の条件が満たさたことになり、今後、ガザ地区の再建やハマスの武装解除を柱とする「第2段階」の協議へと進む可能性があります。

また、人質が全員返還されたことを受けて、イスラエルは南部のラファの検問所の一部を再開する見通しです。

ガザ地区では昨年10月の停戦合意後も、イスラエルによる断続的な攻撃や厳しい避難生活が続いており、26日までに486人が死亡していて、迅速な人道支援が求められています。