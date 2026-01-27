◇NBA レイカーズーブルズ（2026年1月26日 ユナイテッド・センター）

NBAレイカーズは、26日（日本時間27日）に敵地でブルズと対戦。しかしレイカーズの八村塁（27）とブルズと2WAY契約中の河村勇輝（24）の再会はできなかった。

八村は、前回の試合となった24日（同25日）の敵地マーベリックス戦に途中出場。最終Qラスト3分を切って、クラッチショットとなった2連続3Pシュートを決めるなど肉離れから復帰後最多17得点、今季最多8リバウンドで逆転勝利に貢献した。

スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」に対して八村は「特にこのセカンドユニットでは、僕もボールタッチが増える。別に気にしない。それよりも、誰が試合を終わらせているか？誰がもっとプレーしているか？そういうことの方が僕にとっては大事なんだ」とベンチからのセカンドユニット起用を受け入れていた。

対して河村は、サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

15日（同16日）敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦で今季Gリーグ初出場。前回の試合となった23日（同24日）敵地ウェストチェスター・ニックス戦ではノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークしていた。

日本人対決も期待されたこの日のレイカーズVSブルズだったが、河村がGリーグに同行しているため2人の再会できなかった。

そして河村はGリーグの試合も負傷欠場して、私服姿でベンチから試合を見守った。