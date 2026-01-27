堀込高樹のソロプロジェクト、ＫＩＲＩＮＪＩが新作「ＴＯＷＮ ＢＥＡＴ」（ｓｙｎｃｏｋｉｎ）を出した。

弟・泰行との２人組からバンド編成を経て、ソロプロジェクトとなって３作目。ここにきて音楽はいよいよファンキーになり、躍動感に満ちている。（鶴田裕介）

「制作しながらずっとライブを続けていたんです」と明かす。「今はＣＤで稼いでのんびりしていられる世の中ではなく、ライブをしない活動は考えにくい。肉体的にも精神的にもずっとエンジンがかかっている状態で制作に向かうことになり、自然とノリのいい曲が次々出てくる」

特に追求したのは、リズムのパターンだった。「ルームダンサー」は米グループ、シュープリームスの名曲「恋はあせらず」を意識し、「ＬＥＭＯＮＡＤＥ」ではドラムンベース（速いテンポのダンスビート）を採用するなど、似たような感じのビートにならないよう心がけた。「同じようなものが２個並んでいたら、つまらないですよね」。曲順も考え抜いた結果で、聴き手は９曲３４分があっという間に終わる感覚を味わえるだろう。

＜「久しぶり！」って声かけられた 見覚えないんだけど 「元気してた？」って肩たたかれて 「えーっと、どちらさま・・」とは訊（き）けないね＞（「素敵な夜」）

街の景色を描き、トイレの機能をほめる――。紡いだ歌詞は身近な内容が多い。洗練された言葉を選ぶイメージがある人だけに、意外だ。「曲が求めるものに対し、素直に作ったということでしょうか。気持ちが高揚している時は、ウキウキする歌詞がのっている方が楽しいだろうし」。確かに、ひと昔前のファンクやポップスは「俺が恋しいだろ？」「踊ろうぜ」といった直球の詞も多かった。「高ぶったら高ぶった歌詞、というのが正攻法ですよね」

完成した自作を聴いて、「明るく楽しげで、深刻さが一切ない」と感じたという。それは、深刻さを増す現代社会に強烈なカウンターを放ちたいという思いからなのだろうか。

「ＳＮＳを開くと辛辣（しんらつ）な言葉、乱暴な動画があふれている。音楽もそれだと、何かキツいんじゃないかな。せめて自分が作る音楽は楽しいもの、きれいなものを貫くのがいいと思ったんですよね」と穏やかに語る。

四半世紀前のアルバム「３」は音楽配信などを通じ、世代を超えて聴かれている。「当時もっと売れていたらなあ、今評価されてもなあ、と思う気持ちもあります」と苦笑しつつ、「でも、自分も、生まれる前の音楽を聴いて育ってきたし、音楽好きの人にとっては普通のこと。そうやって残っているのはうれしいですよね」。